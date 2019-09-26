Сегодня ночью случился пожар в одном из самых больших новосибирских ресторанов «Максимилианс». Как сообщает пресс-центр МЧС по Новосибирской области, пожар был ликвидирован в течение получаса, пострадавших нет.

Сообщение о возгорании в Заельцовском районе Новосибирска на улице Дуси Ковальчук поступило в оперативную службу МЧС России по Новосибирской области 26 сентября в 01.05. «Пожарные расчеты прибыли на место за пять минут, провели разведку и ликвидировали пожар в течение получаса. Пострадавших нет», – говорится в сообщение пресс-центра МЧС.

Когда в ресторане, расположенном в двухэтажном здании торгового центра, сработала пожарная сигнализация, в помещении находились 50 человек. Они самостоятельно эвакуировались на улицу, оставив в помещении верхнюю одежду. В момент возникновения пожара в здании сработала система пожаротушения и дымоудаления. Большинство гостей не стали дожидаться, когда пожар будет потушен, и уехали домой.

В ресторане на цокольном этаже пожарные ликвидировали горение подвесного потолка на площади 10 квадратных метров. По информации МЧС, предполагаемая причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

«Максимилианс» стал вторым рестораном в Новосибирске, который пострадал от огня в этом году. В августе произошел пожар, нанесший существенный ущерб Гастрономическому театру Владимира Бурковского «Puppen Haus».

Новосибирский «Максимилианс» — часть сети клубных ресторанов, работающих в крупных городах России. Площадь каждого ресторана составляет не менее 2 000 кв.м, а вместимость – не менее 800 мест. Почти каждые выходные в ресторане проходят концерты звезд российской и зарубежной эстрады.

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