По поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова будет модернизирована система теплоснабжения города Черепаново. Стоимость строительно-монтажных работ по проекту составит более 750 млн рублей.

Заявка на модернизацию систем теплоснабжения города Черепаново Черепановского района была подготовлена министерством ЖКХ и энергетики Новосибирской области по поручению губернатора Андрея Травникова. 24 сентября заявка получила одобрение в федеральном Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в Москве.

«Стоимость строительно-монтажных работ по проекту составит более 750 млн рублей. Модернизация позволит улучшить техническое состояние системы теплоснабжения Черепаново, снизить тепловые потери, повысить качество предоставления коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению», – подчеркнул министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Напомним, что проект комплексной модернизации системы теплоснабжения Черепаново был разработан в 2018 году. В сентябре прошлого года в ходе совещания по реконструкции системы теплоснабжения Черепановского района глава региона подчеркнул важность развития инженерной инфраструктуры города Черепаново. Разработанная в итоге проектно-сметная документация получила положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы.

Проект модернизации западной и восточной систем теплоснабжения Черепаново предусматривает строительство 9 котельных (8 газовых и одной угольной) общей тепловой мощностью 40,4 МВт. Параллельно будут выведены из эксплуатации все существующие физически и морально устаревшие котельные, а также проведено строительство и реконструкция 14,7 км тепловых сетей. Все работы планируется завершить в течение 2019-2020 годов.

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