Китайцам увеличат поставки продукции новосибирских аграриев

На встрече министра сельского хозяйства НСО Евгения Лещенко с директором Китайского общества международного экономического сотрудничества Ван Вэйвэем было решено увеличить поставки продукции аграрно-промышленного комплекса Новосибирской области на китайский рынок.

В ходе переговоров китайская сторона выразила большую заинтересованность в приобретении куриного мяса, мороженого, зерна и другой продукции аграрно-промышленного комплекса, а также в инвестировании в сельхозпроизводство на территории Новосибирской области.

На встрече присутствовали представители новосибирских предприятий АПК, китайским гостям предоставили каталоги производимой в регионе продукции.

По словам Евгения Лещенко, на сегодня почти 30 % экспортируемой из Новосибирской области продукции АПК поставляется в Китайскую Народную Республику. Так как Новосибирская область считается профицитным регионом по многим видам сельхозпродукции, в том числе зерновым и масличным культурам, яйцу и мясу птицы, свинине, молочным продуктам и целому ряду других, то готова активно наращивать экспортный потенциал и продолжать развивать торговое сотрудничество с импортерами продукции не только нашей страны, но и за рубеж.

Экспорт сельскохозяйственной и пищевой продукции из региона в 2018 году превысил плановые показатели, достигнув почти 180 млн долларов США. Сейчас продукция производителей Новосибирской области экспортируется в Китай, Монголию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, Вьетнам, Германию, Италию, Венгрию, Бельгию, Эквадор, Литву, Францию, Словакию, Японию, Тайвань, Гонконг, США, Австралию и ряд других стран. Географию поставок и объем экспорта год от года увеличивают, к 2024 году планируется оборот до 440 млн долларов.

Заметим, что экспорт продукции АПК и меры по его стимулированию обеспечиваются и за счет механизмов государственной поддержки на федеральном уровне: льготного кредитования предприятий, поддержки мелиорации, субсидий на компенсацию части затрат на транспортировку продукции.

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