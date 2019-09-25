Специализирующийся на аналитическом мониторинге Центр политической конъюнктуры (ЦПК) посчитал количество ботов, подписанных на Instagram-аккаунты глав российских регионов.

Исследование опубликовано на сайте ЦПК. Как поясняют аналитики, основываясь на данных Mediascope, Instagram сегодня является второй по популярности соцсетью в России, уступая первое место «ВКонтакте». При этом, согласно исследованию Brand Analytics, 75 % пользователей Instagram – женщины. По мнению аналитиков ЦПК, этим обусловлена активность в этой соцсети российских губернаторов, поскольку по данным ВЦИОМ на президентских выборах – 2018 женщины составили 55,1% избирателей. Вторым важным фактором в пользу выбора главами регионов Instagram эксперты считают «низкую энергозатратность» соцсети – выставление картинки с хэштегами проще текстовых отчетов о работе.

По подсчетам ЦПК, аккаунты в Instagram имеют 68 губернаторов, 17 губернаторов не зарегистрированы в этой соцсети. Выявляя ботов – фейковые аккаунты, «лайкающие» посты губернаторов, поднимая тем самым популярность аккаунтов – эксперты воспользовались бесплатным сервисом IG Audit. На первом месте списка оказался глава Тувы Шолбан Кара-оол, в аккаунте которого оказалось 63% ботов. За ним следует мэр Москвы Сергей Собянин (53% ботов), замыкает первую «тройку» глава Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав Битаров (52% ботов). Самый низкий уровень фейковых поклонников оказался у чукотского губернатора Романа Копина, из почти 2 тыс. подписчиков которого лишь 13% имеют признаки ботов.

Что касается сибирских глав регионов, кроме Шолбана Кара-оола больше всего предполагаемых ботов обнаружено в Instagram иркутского губернатора Сергея Левченко (36% из почти 6,6 тыс. подписчиков). Немного меньше ботов у главы Кузбасса Сергея Цивилёва – 33% из 107 тыс. подписчиков. 32% ботов у главы Республики Хакасия Валентина Коновалова, 27 % — у губернатора Алтайского края Виктора Томенко, 25% у Олега Хорохордина, Республика Алтай. Замыкает список сибирских губернаторов глава новосибирской области Андрей Травников – 17% предполагаемых ботов. Еще трое глав сибирских регионов – Омской и Томской областей, а также Красноярского края – аккаунты в Instagram не завели.

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