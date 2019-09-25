Аналитики Сбербанка выяснили, где проще всего продать квартиру

Специалисты Сбербанка изучили информацию о продажах квартир в разных регионах России и проанализировали, сколько времени уходит на это у людей.
В анализе принимали участие аналитики проекта «СберДанные» (инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных) и сервиса «ДомКлик» (входит в экосистему Сбербанка). Они рассмотрели миллион объявлений, сделанных с января по июль 2019 г., и изучили информацию о сделках, совершенных на первичном и вторичном рынках жилья.
В среднем по России срок продажи квартиры с момента выставления на продажу в 2019 году составил 79 дней. За такое время продается порядка 90 % объектов. Дольше шести месяцев не могут найти своего покупателя лишь 2 % предложений.
Что характерно, дорогие квартиры продаются на 20 дней быстрее, чем дешевое жилье. Но основная масса покупателей выбирает средний ценовой класс.
Повысился спрос на недвижимость в новых кварталах-спутниках на границах больших городов. Это касается не только Москвы и Санкт-Петербурга, но и ряда региональных городов.
В лидерах регионов по скорости продажи квартир (в среднем — два месяца) — Республика Саха (Якутия), Камчатский край и Удмуртия. Выделяются и отдельные точки в Подмосковье: Путилково, Орехово-Зуево, Королев, несмотря на то что стоимость квадратного метра здесь относительно высока. А самая быстрая сделка за изучаемый период состоялась в Краснодаре: всего за полдня удалось найти покупателей квартиры стоимостью 2,4 млн руб.
В Сахалинской области и регионах европейской части России квартиры продавались медленно — в среднем около 100 дней и более. Это на четверть превышает показатель по всей стране. Так, один саратовский объект стоимостью чуть более 2 млн руб. выставляли на продажу 230 дней.
В целом около половины объектов недвижимости в России продавались по первоначальной цене. Скидки по продаже в среднем составляли 0,9 %. Наибольший дисконт за рассматриваемый период был характерен для Республики Коми (4 %), Ярославской и Свердловской областей (2,7 % и 2,4 % соответственно). Контрастная ситуация наблюдалась в Амурской области: здесь продавцам удавалось повысить цену в ходе продажи ориентировочно на 1,6 %.
Аналитики утверждают, что такая ситуация вполне закономерна. На фоне снижения ипотечных ставок увеличился спрос на покупку жилья, на что сразу отреагировали застройщики и собственники, увеличив цены. А когда кредиты перестали дешеветь, число покупателей стабилизировалось. Ожидается, что снижение ставок по ипотеке вполне может возобновиться, потому продавцы не спешат избавляться от квартир, предлагая умеренную величину скидки.