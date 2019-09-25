В Новосибирске начался отопительный сезон

В среду, 25 сентября в Новосибирске официально стартовал отопительный сезон. Жилые дома, по данным мэрии, начнут подключать к отоплению с 30 сентября.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, постановление о начале отопительного сезона подписано мэром Анатолием Локтем. С 25 сентября начнется подача тепла в медицинские и детские учреждения с круглосуточным пребыванием людей. С 30 сентября будут подключать остальные объекты здравоохранения, объекты жилищного фонда, муниципальной бюджетной сферы и вузы. Подключение пройдет в два этапа – разворот городской системы теплоснабжения и непосредственно подача тепла. Городские власти пояснили, что «разворот системы отопления может занять достаточное количество времени», поэтому к возможным проблемам новосибирцев попросили «отнестись с пониманием».

Также в среду начался отопительный сезон и в других городах СФО, в Омске и Барнауле. Причем в столице Алтайского края отопительный сезон в учреждениях и многоквартирных домах начинается после подачи заявок. К примеру, чтобы к теплу подключили дом, предварительно должно быть проведено собрание собственников жилья, на котором принимается решение о дате подключения к теплу.

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