Запущенный в феврале 2019 года в Москве фудмолл «Депо» планирует открываться в регионах России. Среди городов, в которых может появиться «Депо», значится Новосибирск.

Напомним, что проект «Депо» был открыт в феврале этого года в Москве на площадке бывшего трамвайного депо рядом с метро «Белорусская». Его инвесторы – Зарах Илиев и Год Нисанов, бывшие совладельцы Черкизовского рынка, учредители торгового центра «Европейский» на Киевской площади и собственники крупных объектов коммерческой недвижимости в Москве, включая гостиницы Radisson Royal (бывшая гостиница «Украина») и «Radisson Славянская». Управляющим «Депо» является ресторатор Алексей Васильчук, основатель сети «Чайхона № 1».

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Общая площадь «Депо» превышает 11 тысяч квадратных метров, а на самой площадке располагается свыше 75 ресторанов, среди которых рамен-изакая-бар Ku новосибирского ресторатора Дениса Иванова.

Проект превзошел ожидания учредителей — по собственным данным фудмолла посещаемость «Депо» в выходные достигает 30 тысяч человек.

В связи с этим основатели «Депо» хотят продолжать развивать такой формат, в том числе в регионах России. «Помимо Москвы, я думаю, еще могут быть Санкт-Петербург, Казань. Есть вероятность, что может сработать в Новосибирске и Владивостоке, поскольку там и туристов много, и жителей», — пояснил в интервью «Ведомостям» Алексей Васильчук. Однако он отметил, что пока никаких конкретных планов нет. «Нигде еще площадку не выбрали, только смотрим, считаем, придумываем, и.т.д.», — добавил он.

Напомним, что ранее новосибирские рестораторы отмечали «Континенту Сибирь», что местный рынок пока не созрел до такого формата.

Вместе с тем, осенью текущего года в Новосибирске планируется запуск бармолла BlaBlaBar. Под одной крышей разместятся 35 баров с различными концепциями, две открытых кухни и два фудтрака. Общая площадь бармолла составит 3000 кв.м.

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