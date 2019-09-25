25 сентября полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло находится с рабочей поездкой в Красноярском крае. Об этом сообщает сибирский окружной информационный центр.

В Красноярске 25 сентября состоится совещание при генеральном прокуроре Российской Федерации «О состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере лесопользования». Среди вопросов, которые планируется обсудить, – ведение кадастрового учета земель лесного фонда, снижение объёмов незаконных рубок, обеспечение законности при реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, обеспечение пожарной безопасности в лесах и другие.

Напомним, что 24 сентября стало известно о том, что генеральный прокурор России Юрий Чайка прибыл в Красноярск. Предметом интереса генпрокурора может являться возможная целенаправленная организация лесных пожаров, бушевавших в Сибири летом и ситуация с экс-главой Счетной палаты Татьяной Давыденко, отстраненной от должности после доклада о масштабных хищениях в лесной отрасли края. Собеседники «Континента Сибирь» не исключают, что следствием визита Юрия Чайки могут стать кадровые решения в отношении руководства краевой прокуратуры. Наблюдатели напоминают, что визит главы Следственного комитета Александра Бастрыкина в Красноярск в 2017 году закончился отстранением красноярского управления СК Игоря Напалкова, а год спустя при аналогичных обстоятельствах – его преемника Александра Расстрыгина.

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