Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» и ритейлер «Связной», включающий в себя также магазины под брендом «Евросеть», объявили о сотрудничестве. Теперь все участники программы смогут обменять накопленные бонусы СПАСИБО на скидку при покупке в точках продаж розничной сети.

«Присоединение такой крупной сети в качестве партнера программы лояльности — это расширение возможностей для наших участников в федеральном масштабе, — прокомментировал генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев. — Каждый участник программы лояльности может выбрать в «Связном» сервис или товар и выгодно использовать бонусы СПАСИБО. А доступность точек продаж позволит это сделать клиентам даже в самых отдаленных и небольших населенных пунктах страны».

Всего клиенты «Связного» смогут оплатить бонусами СПАСИБО до 30% стоимости покупки.

«Сегодня мы непрерывно находимся в поиске лучших решений для того, чтобы обеспечить максимальное удобство и выгоду для наших клиентов. Цифровая электроника — одна из наиболее популярных категорий товаров, поэтому мы убеждены, что покупатели оценят выгоду для себя от синергии крупнейшего ритейлера и программы лояльности «Спасибо от Сбербанка»», — добавил вице-президент по продажам компании «Связной» Давид Борзилов.

При приобретении аксессуаров или товаров категорий «Планшеты», «Ноутбуки» или «Смартфоны» клиентам будут начислены бонусы в размере до 5%.

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