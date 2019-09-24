В Сибири продажи полезных продуктов, витаминов и аксессуаров для домашних тренировок выросли в 2,5 раза

Здоровый образ жизни в Сибири из модного веяния превратился в устойчиво развивающийся тренд. Так, из числа полезных продуктов сибиряки на 30% чаще выбирают товары без ГМО и с пониженным содержанием сахара. Об этом свидетельствуют данные исследования одного из крупнейших игроков рынка электронной торговли в России — компании Ozon. Актуальность тренда подтверждают и в «Яндекс.Маркете».

В каждой третьей посылке, отправляющейся в Сибирь, содержится полезная молочная продукция: соевое, миндальное, кокосовое или безлактозное молоко. Такие выводы компания Ozon сделала, проанализировав 3 млн поисковых запросов и 1 млн заказов с продуктами питания. Также на 130% возросли продажи разнообразной полезной муки: безглютеновой, кокосовой, миндальной, цельнозерновой и других видов. А каждое третье купленное варенье – низкокалорийное.

Как отмечают в Ozon, потребление различных витаминных комплексов, помогающих организму справляться с ежедневными нагрузками, становится обычным делом для жителей Сибири. Общий спрос на такие комплексы вырос на 250% относительно того же периода в прошлом году, а самые популярные витамины для сибирского округа – это «E», «C» и «Омега-3».

43% заказов пользователей Ozon в Сибири содержат эспандеры, гантели и другое оборудование для спортивных занятий дома или в офисе. Это свидетельствует о проявлении большего интереса жителей региона к своему здоровью и физической форме.

Тренд на ЗОЖ в Сибири подтверждают и аналитики сервиса для выбора товаров «Яндекс.Маркет». Как пояснили «Континенту Сибирь» представители компании, спрос на товары для спорта и отдыха в этом году на 60% выше, чем в прошлом. В этой категории пользователи из Новосибирска чаще всего интересовались товарами для рыбалки, спортивным питанием, велосипедами и спортивными тренажёрами. На 80% в Новосибирске вырос спрос на умные часы и браслеты: такие гаджеты помогают измерять пульс, дневную активность, качество сна. Эксперты «Яндекс.Маркета» также видят тренд на поиск продуктов для здорового питания. Как следствие, на сервисе был запущен отдельный раздел, в котором собраны такие предложения.

Напомним, что по данным школы I Love Supersport, рынок ЗОЖ в мире (от спортзалов до витаминов) оценивается в $3,5 трлн.

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