В Новосибирске торжественно открыли специализированный центр самбо. Его запуск был ознаменовано стартом всероссийских соревнований. На турнир в Новосибирскую область приехали сильнейшие спортсмены со всей страны.

Новосибирское самбо в этом году получило новую высокотехнологичную базу. Новый центр на Фабричной состоит из трёх залов: зал общей физической подготовки, зал спортивного самбо с игровой площадкой и зал боевого самбо. Каждый из них оснащён современным качественным оборудованием и инвентарём. В центре планируется проводить учебно-тренировочные сборы, семинары, конференции, мастер-классы и мероприятия в рамках проекта «Самбо в школу». Главный зал оборудован трибунами на 350 мест. Комплекс призван стать базой для сборных команд Сибирского федерального округа.

На сегодня национальным русским единоборством в Новосибирской области занимаются более 3000 человек. Численность обучающихся в центре составит примерно 300 борцов. Среди них будут и члены национальной команды страны. Новосибирские самбисты – как мужчины, так и женщины – выступают за сборные России разных возрастов и добиваются успеха на международной арене.

С началом соревнований, а также с началом работы Сибирской академии самбо всех поклонников национального вида спорта поздравили полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, президент всероссийской и европейской федераций самбо Сергей Елисеев, президент новосибирской региональной федерации самбо Станислав Колесников.

Андрей Травников вручил руководству нового центра самбо сертификат на приобретение микроавтобуса, а Станислав Колесников был удостоен почётной грамоты губернатора Новосибирской области.

Глава области напомнил, что 2019-й год объявлен в России годом самбо. Этот вид единоборств, родившийся в России, пользуется огромной популярностью. В прошлом году ему исполнилось 80 лет, и он получил временное признание Международного олимпийского комитета. Президент России призвал сделать всё возможное для включения самбо в программу Олимпийских игр.

«Нам очень важно, что Новосибирская область сыграла большую роль в появлении этого уникального отечественного вида единоборств в начале XX века и играет сегодня активную роль в его популяризации. В развитии самбо в Новосибирской области нет ничего искусственного. Само ощущение того, что это – наш, отечественный, уникальный вид единоборства – ложится на наш менталитет, нашу историческую память. Наш регион активно включился в проекты развития этого вида спорта. У нас работают Новосибирская региональная федерация самбо и спортивные школы. Мы стали пилотным регионом по внедрению национальных видов спорта в школьное обучение. Многие образовательные учреждения области стали участниками федеральных проектов «Самбо в школу» и «Студенческое самбо», – подчеркнул Андрей Травников.

Напомним, что цель проекта «Самбо в школу» – увеличение количества детей и молодёжи, систематически занимающихся самбо, через включение национального вида спорта в урочную и внеурочную деятельность школьников. Губернатор подчеркнул, что, учитывая популярность самбо среди детей и молодёжи Новосибирской области, правительство региона и дальше будет оказывать всяческую поддержку развитию этого исконно русского вида спорта.

Кроме проекта «Самбо в школу» в Новосибирской области реализуются проекты «Студенческая лига самбо», «Самбо – сила Сибири», «Самбо на защите Отечества – движение вперёд». Благодаря этому с 2016 года в школах нашего региона были открыты 16 специализированных залов для занятий физкультурой и борьбой самбо, из них шесть – в районах Новосибирской области.

Новый импульс развитию национального вида спорта в регионе придало создание ГАУ НСО «Спортивная школа самбо», распоряжение о создании которой Андрей Травников подписал 19 июня прошлого года. Областная школа самбо призвана решать задачи по подготовке спортивного резерва и сборных команд Новосибирской области по самбо. В конце прошлого года начала работать и секция самбо на базе ДЮСШ «Сокол».

«С уверенностью могу сказать: нынешние соревнования пройдут на самом высоком уровне, порадуют участников и гостей захватывающими поединками, красивой и честной борьбой!» – резюмировал Андрей Травников.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.