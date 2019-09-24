Новосибирский арбитраж возбудил производство по делу о банкротстве строительной компании «Арго», принадлежащей депутату регионального парламента Олегу Мирошникову.

Признать «Арго» несостоятельной потребовала новосибирская компания «Геосити», специализирующаяся на архитектурных проектах и инженерных изысканиях. Сумма исковых требований составила более 2,7 млн рублей. Как следует из судебных документов, это долг по договорам, заключенным между фирмами еще в 2015 году. Как пояснили «Континенту Сибирь» в компании «Геосити», задолженность образовалась по итогам выполненных кадастровых работ для ряда объектов недвижимости, которые возводила «Арго». После решения суда, обязавшего должника расплатиться с контрагентом, «Агро» обжаловала решение, однако вышестоящая инстанция оставила его без изменений.

В августе «Геосити» направила в арбитраж иск о банкротстве «Арго», который был в итоге возвращен заявителю. Истец передумал требовать банкротства ответчика, направив ходатайство. Очевидно, спор так и не удалось решить во внесудебном порядке, 16 сентября «Геосити» направила новый банкротный иск, в итоге принятый к производству. Судебное заседание по вопросу обоснованности претензий истца назначено на 30 октября текущего года. «Континент Сибирь» будет следить за ходом процесса.

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