Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения в компании «Трансервис ДДС», входящей в холдинг «Трансервис» бизнесмена Александра Бойко.

Компания «Трансервис ДДС» работает на рынке дорожного строительства и производства асфальта в Новосибирске с 2003 года. Учредителями компании с равными долями участия являются Александр Бойко и Маргарита Риттер. «Трансервис ДДС» занималась благоустройством территории у новосибирских ТЦ «Аура» и БЦ «Гринвич», ремонтировала дороги в регионе, включая участие в качестве субподрядчика в реконструкции Мочищенского шоссе в 2016 году.

Как следует из определения арбитража, иск с требованием признать компанию несостоятельной в конце августа текущего года направило ООО «Автострой», зарегистрированное в городе Оби и специализирующееся на оптовой торговле строительными материалами. Сумма исковых требований составила более 2 млн рублей – долг по оплате выполненных работ в качестве субподрядчика по реконструкции автомобильной дороги «Новосибирск-Садовый» в Новосибирском районе. Как пояснили в суде представители истца, «Трансервис ДДС» оплатил им только около 30% от суммы договора. Направленные истцом письменные требования погасить долг остались без ответа. Вступившее в силу решение арбитража также не повлияло на расчет с контрагентом, поэтому «Автострой» потребовал банкротства «Трансервиса ДДС». Суд признал требование обоснованным, введя в компании наблюдение и назначив временным управляющим Марину Гройсман. Дальнейшее судебное разбирательство назначено на февраль 2020 года.

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