Генеральный прокурор России Юрий Чайка в понедельник прибыл в Красноярск. Официально в краевой прокуратуре на вопрос о его визите не отвечают, однако факт приезда руководителя ведомства подтвердили «Континенту Сибирь» источники в Законодательном собрании Красноярского края. Жители города со своей стороны отметили усиление нарядов полиции в столице региона, несколько дорог были перекрыты ради проезда кортежа.

По имеющейся информации Юрий Чайка пробудет в Красноярске как минимум до 25 сентября включительно. Предметом интереса генпрокурора может являться возможная целенаправленная организация лесных пожаров, бушевавших в Сибири летом и ситуация с экс-главой Счетной палаты Татьяной Давыденко, отстраненной от должности после доклада о масштабных хищениях в лесной отрасли края.

Собеседник «Континента Сибирь» не исключает, что следствием визита Юрия Чайки могут стать кадровые решения в отношении руководства краевой прокуратуры. «Трудно отрицать то, что нынешний прокурор края Михаил Савчин связан с руководством края. Согласно докладу Татьяны Давыденко, обоюдная выручка от продажи леса составила 43 млрд рублей, в то время как бюджет поступило только 1,5 млрд рублей. Это значит, что налог составил всего около 3%, что является крайне низкой цифрой. Однако прокуратура никак не отреагировала на информацию Счетной палаты. Скорее всего, Юрий Чайка поднимет эту тему. Надо напомнить, что визит главы Следственного комитета Александра Бастрыкина в Красноярск в 2017 году закончился отстранением красноярского управления СК Игоря Напалкова, а год спустя при аналогичных обстоятельствах – его преемника Александра Расстрыгина», — поделился собеседник издания.

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