Омские антимонопольщики признали картельный сговор при закупках бюджетными учреждениями здравоохранения медикаментов у коммерческих компаний.

Как сообщили в пресс-службе УФАС России по Омской области, в сговоре в ходе аукционов на поставку медикаментов в бюджетные учреждения здравоохранения «Клинический кардиологический диспансер» и «Областная клиническая больница» участвовали три компании. По версии ведомства, соглашения о совместных действиях в ходе торгов заключили АО МК «Фармальянс», ООО «Технопром» и ООО «Альфа-Мед». В результате их действий заказчик был вынужден заключить договор с единственным участником аукциона по цене, минимально отличающейся от начальной цены контракта. Информация антимонопольщиков подтверждается тем, что компании участвовали в интернет-аукционах в 2017 и 2018 годах с одного IP-адреса. УФАС готовится возбудить дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.32 КоАП РФ.

Напомним, ранее аналогичный раскрытый картельный сговор стал причиной громкого скандала в Новосибирске. В феврале 2018 года в региональном УФАС заявили о признаках картеля, в котором участвовало ФГБУ «НМИЦ имени академика Мешалкина». По данным антимонопольщиков, о распределении побед в проводимых клиникой Мешалкина торгах договорились руководители ООО «Компания ФИТО» и ООО «Терра». Общая сумма контрактов, заключенных по итогам 437 аукционов, составила более 500 млн рублей. УФАС возбудило дело, к которому подключилось следствие. В итоге зимой текущего года топ-менеджерам клиники Мешалкина инкриминировали хищения, были арестованы замдиректора клиники Мешалкина Евгений Покушалов и глава медучреждения Александр Караськов вместе с супругой.

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