Арест зампреда Сибирского отделения РАН продлен до конца октября

Заместитель председателя Сибирского отделения Российской академии наук Иван Благодырь, задержанный в начале 2019 года по делу о растрате, останется под стражей до 29 октября.

Как ранее сообщал «Континент Сибирь», в феврале 2019 года Ивану Благодырю во Фрунзенском районном суде Владивостока предъявили обвинение по двум уголовным статьям и заключили под стражу. Обвинения сводились к статьям по присвоению или растрате имущества (ст. 160 ч. 4 УК РФ) и в подстрекательстве к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом (ст. 33 ч. 4 УК РФ). По указанным статьям предусмотрено наказание в виде лишения свободы до десяти лет и штрафные санкции в размере до одного миллиона рублей.

29 сентября истекло предыдущее решение суда о продлении срока ареста, и теперь назначен новый срок — до 29 октября. Об этом стало известно информационному агентству ТАСС от представителей Фрунзенского районного суда Владивостока.

Иван Благодырь в Сибирском отделении РАН работал с 2017 года. Он был замом по общим и организационным вопросам, курировал управление делами СО РАН и участвовал в разработке механизмов реализации проектов программы «Академгородок 2.0».

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