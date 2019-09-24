Бывший глава Оби возглавил крупнейшую УК Красноярска

Бывший исполняющий обязанности главы города Обь и начальник комитета ЖКХ мэрии Новосибирска Илья Сиводедов назначен генеральным директором управляющей компании «Жилищные системы Красноярска» (УК «ЖСК»).

Как сообщили в пресс-службе УК, Илья Сиводедов сменит на этом посту Наталью Жавнову, возглавлявшую «Жилищные системы Красноярска» с октября 2015 года. В компании отметили, что стоявшие перед Жавновой задачи выполнены. По словам Ильи Сиводедова, УК «ЖСК» усилит работу с населением. В ближайшие дни новый руководитель компании проведет собрания с собственниками жилья и личные приемы. Также Илья Сиводедов намерен организовать пресс-конференцию, в ходе которой ответит на вопросы журналистов.

УК «ЖСК» обслуживает в Красноярске более 2 тыс. многоквартирных домов, более 9 тыс. кв. м жилищного фонда. Уставной капитал УК – 25 млн рублей. Учредителем компании является акционерное общество «Содержание и благоустройство» новосибирского предпринимателя Елены Волковой, которая также возглавляет ЗАО «МКС». Напомним, о том, что крупнейшая управляющая компания Красноярска продана структурам, связанным с московским холдингом «МКС», «Континент Сибирь» писал в феврале текущего года. Продажу УК в ее бывшем владельце, Сибирской генерирующей компании (СГК), тогда объяснили решением избавиться от непрофильного актива.

Илья Сиводедов занял пост исполняющего обязанности главы города Обь в январе 2015 года. До этого он занимал должность замглавы администрации Оби по вопросам строительства, энергетики, и жилищно-коммунального хозяйства, а также должность начальника комитета жилищно-коммунального хозяйства мэрии Новосибирска.

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