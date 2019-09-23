В Новосибирске продолжает накаляться ситуация вокруг площадки рядом с лицеем №22. Жители близлежащих домов и родители учеников лицея написали письмо в администрацию президента РФ Владимира Путина с просьбой запретить строительство бизнес-центра неподалеку от их учебного заведения.

Напомним, что еще в 2008 году возле лицея №22 в Новосибирске планировалось построить 9-этажный бизнес-центр при условии возведения на территории образовательного учреждения спортивного комплекса с двухуровневой парковкой. Эти планы не были реализованы, и в 2018 году площадку под строительство бизнес-центра и спортивного комплекса объединили. Позже мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство бизнес-центра.

В течение февраля 2019 года строительная техника несколько раз вела работы на участке около лицея «Надежда Сибири», что вызвало широкий общественный резонанс. 7 марта арбитражный суд Новосибирской области запретил застройщику «АльянсСтрой» проводить строительные работы на спорном участке около лицея №22. Однако впоследствии седьмой арбитражный суд в Томске постановил удовлетворить требования компании «АльянсСтрой» и признать недействительным этот запрет.

Родители учеников новосибирского лицея №22 сформировали петицию, опубликованную на сайте Change.org, и просят президента страны помочь разрешить создавшуюся ситуацию. Они также отмечают, что лицей могут закрыть из-за несоответствия СанПиН. Авторы обращения просят президента обратить внимание на их проблему.

Напомним, что ранее представители инициативной группы уже обращались с обращениями в разные инстанции (в МЧС, в Минобразования, в Госстройнадзор, в прокуратору НСО, в Генпрокуратуру, в приемную губернатора Новосибирской области, Уполномоченному по правам ребенка, в мэрию Новосибирска и т. д.).

Стоит отметить, что учредителем и директором компании ООО «АльянсСтрой» является Андрей Кунгурцев. В настоящее время застройщик также находится в бизнес-конфликте с новосибирской инвестиционной компанией «Юнисервис Капитал». По данным последней, компании «АльянсСтрой» ранее предоставлялся займ, залогом которого выступал объект недвижимости, принадлежащий поручителю (ООО «Центр») — бизнес-центр на улице Романова. В «ЮниСервис Капитале» настаивают на том, что объект недвижимости был переведен в их собственность в счет погашения долга, однако арендные платежи с арендаторов, по их данным, продолжает собирать прежний собственник. В настоящее время стороны выясняют отношения в суде.

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