В правительстве Новосибирской области рассказали о результатах внедрения федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в районах области. В настоящее время завершены работы по благоустройству 99 объектов.

Как следует из отчета министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, в городах и поселках области в этом году благоустроены 80 придомовых территорий многоквартирных жилых домов и 19 общественных пространств. Это 61,5% от общего числа запланированных работ. Оставшиеся строительно-монтажные работы планируется завершить до середины октября текущего года.

Всего на благоустройство муниципалитетов Новосибирской области в 2019 году направлены субсидии в размере 1-го миллиарда 27-ми миллионов рублей. В том числе, из федерального бюджета – 922 млн рублей, из областного – 105 млн рублей.

Самую большую субсидию получит город Тогучин, ставший победителем Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. На благоустройство города в этом году будет потрачено 142 млн рублей (72,5 млн рублей – из федерального, 69,3 млн рублей – из областного бюджетов).

Губернатор региона Андрей Травников отметил, что проект «Формирование комфортной городской среды», реализуемый, в свою очередь, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», очень востребован в муниципалитетах.

«Несмотря на то, что в названии сохранилось слово «городской», эти проекты реализуются и в сельской местности. На территории многих населенных пунктов появляются островки притяжения молодежи, семей с детьми, жителей разных возрастов. Мы практикуем комплексный подход, стараемся совместить реализацию этого проекта с другими – «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Инициативное бюджетирование», с мероприятиями, проводимыми на средства грантовой поддержки и инициированными общественными организациями», – подчеркнул губернатор.

Изучив результаты работ, министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области составило рейтинг участников проекта «Формирование комфортной городской среды». Оценивались соблюдение сроков, темпы и качество выполнения работ. Лидерами среди муниципальных образований Новосибирской области признаны Венгеровский район, Куйбышевский район, а также город Новосибирск.

В числе наиболее крупных объектов благоустройства: «Аллея Славы» в с. Прокудское Коченевского района (стоимость работ – 15,63 млн рублей); площадка у памятника Сибирской монеты в р. п. Сузун (стоимость работ – 4,22 млн рублей); парк в р. п. Маслянино (стоимость работ – 11,57 млн рублей); сквер «Спортивный» в Куйбышеве (стоимость работ – 6,51 млн рублей); парк культуры и отдыха с. Северное (стоимость работ – 23,49 млн рублей); Сквер Славы в Ленинском районе Новосибирска (стоимость работ – 113,77 млн рублей).

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