21 сентября в новосибирском баре The Rooks состоялась премьера музыкального альбома DJ Домофон. Как следует из названия, в роли диджея выступил «умный» домофон «Электронного города» (компания «Новотелеком»), который смешал музыку, звуки и голоса новосибирцев в безумный электронный коктейль. Это уже не первый пример нестандартного продвижения домофонных услуг со стороны «Новотелекома».

Напомним, что компания «Новотелеком» (работает в Новосибирске под брендами «Электронный город», «Дом.ru») за последние годы осуществила несколько знаковых M&A-сделок на региональном рынке домофонов, став одним из крупнейших игроков в этой сфере. С учетом того, что на сегодня домофоны стоят почти в каждом подъезде города, и ежедневно мимо них проходят десятки людей, в компании решили превратить эту симфонию звуков в полноценные танцевальные треки. В этом операторы помогли ведущие сибирские диджеи и, главный композитор, в роли которого и выступил «Умный домофон». «В результате у нас получилось 6 треков, в которых музыка и голоса новосибирцев смешались в безумный электронный коктейль», — пояснили в компании. По словам руководителя службы управления брендом «Электронного города» Дмитрия Мишина, сейчас альбом доступен во «Вконтакте», а скоро его можно будет послушать на Яндекс.Музыке и в iTunes.

Стоит отметить, что «Новотелеком» уже не в первый раз устраивает «домофонные перформансы». Ранее компания устроила профессиональную фотосъемку на «Умный домофон», результаты которой презентовал на выставке в ТРЦ «МЕГА-Новосибирск». Юные новосибирцы в возрасте от 1,5 до 10 лет стали первыми в мире фотомоделями, которых снимали не на обычный фотоаппарат, а на работающий домофон. Для создания коллажей с разными детскими эмоциями было отсмотрено 120 000 кадров, из которых было отобрано 1000 лучших.

«Съемка показывает, насколько глубоко в нашу жизнь проникли «умные технологии». Вы можете слушать музыку через утюг, узнавать погоду по холодильнику с Wi-fi и делать качественные и забавные фотографии на «умный домофон» в двери вашего подъезда. Дети, участвующие в проекте – жители этой новой реальности, для них такие неочевидные возможности обычных вещей – уже повседневность» – пояснил Дмитрий Мишин.

Напомним, что «Умный домофон» — технология, позволяющая выводить изображение с камеры домофона на экран смартфона через приложение «Мой дом». Каждый, кто имеет доступ к своему домофону, может в режиме онлайн из любой точки мира узнать, кто к нему пришел и впустить гостя в подъезд. Для того чтобы сделать фотографии на домофон, нужно просто зайти в видеоархив, который доступен 7 дней, и выбрать необходимый отрезок времени.

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