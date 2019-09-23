Управляющий партнер коммуникационно-маркетингового агентства SLAVA Вячеслав Богомолов и инженер-конструктор

Ярослав Калинин — новосибирские предприниматели из Академпарка — запускают новый бизнес-проект по переводу питания автомобилей с бензина на электричество.

Как сообщается на сайте проекта «Электро-машина», городским водителям небольших машин с массой до 1,3 тонны, чей пробег в день не превышает 100 км, такая трансформация призвана помочь сэкономить до 120 000 рублей в год на топливе и расходных материалах.

«Конечно, если ежедневный пробег автомобиля более сотни километров, запаса энергии в батареях не хватит и придётся их дополнительно подзаряжать, — комментирует «Континенту Сибирь» Вячеслав Богомолов, — но по статистике большинство городских жителей очень редко превышают такой километраж. К тому же аккумуляторные технологии очень быстро развиваются, и, я уверен, скоро этого ограничения уже не будет».

По мере роста цен на бензин всё больше автомобилистов начинают задумываться об альтернативных видах топлива. «Во всем мире уже бум на электромобили. До России, как обычно, всё докатывается с задержкой в несколько лет, — говорит Вячеслав Богомолов. — Но даже в РФ количество ввезенных электромобилей растет с каждым годом экспоненциально. Развивается инфраструктура, устанавливаются зарядные станции и бесплатные розетки в ТЦ (даже в Новосибирске). Продвигаются законопроекты об отмене налога на электромобили, разрешении движения по выделенной полосе для общественного транспорта. Выделяются специальные бесплатные парковки. Отменяется проезд по платным дорогам. Легко согласовать индивидуальную парковку (с установкой розетки с ограниченным доступом и отдельным счетчиком) возле многоквартирного дома».

Рассматриваемый проект можно считать новым направлением для Новосибирска. Предприниматели изучили опыт и технологии тех, кто это делает в других странах, и в сентябре нынешнего года взяли первый автомобиль на переоборудование. Предполагается, что затраты, вложенные в предприятие, оправдаются уже с пятого автомобиля.

Вся операция по переоборудованию автомобиля происходит в течение месяца: специалисты компании извлекают из авто двигатель, стартер, генератор, инжектор, радиатор, бензобак, выхлопную систему и устанавливают электродвигатель, батареи и контроллер. После оформления соответствующих документов электромобилем можно пользоваться, как и обычным авто или продать его.

В числе преимуществ такого транспорта предприниматели выделяют устойчивость литий-титанатных аккумуляторов к низким температурам. В условиях холодной сибирской зимы такие батареи не требуют дополнительных дорогостоящих систем обогрева.

Среди потенциальных клиентов в первую очередь предполагаются компании со своим автопарком — службы доставки, каршеринг, трансфер. «Частные автомобилисты также могут быть заинтересованы в подобной услуге, — добавляет Вячеслав Богомолов, — особенно те, кто плотно завязан на передвижение на машине».

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