Западно-Сибирская дорога закупит скоростные электрички «Ласточка» производства входящей в «Группу Синара» компании «Уральские локомотивы». Об этом в пятницу сообщил журналистам начальник дороги Александр Грицай.

«Приобретаться они будут однозначно. На каких условиях это будет, пока обсуждается. Но то, что это будет – однозначно», — сказал глава железнодорожного ведомства. Как уточнил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, скоростные поезда будут использоваться в сообщении между регионами СФО, а также между населенными пунктами Новосибирской агломерации. Детали соглашения с производителем составов пока обсуждаются.

Электропоезд четвертого поколения ЭС-1П «Ласточка» в пятницу завершил свой демонстрационный тур по регионам Сибири, побывав в Омске, Барнауле, Томске и Новосибирске. Как рассказал журналистам начальник управления испытаний и эксплуатации «Уральских локомотивов» (совместное предприятие «Группы Синара» и Siemens – «КС») Александр Самодуров, поезд двухсистемный и может эксплуатироваться на железнодорожных путях как с постоянным током в 3 кВ, так и переменным током в 25 кВ. В Сибири была представлена премиальная компоновка поезда. Она включает 341 сидячее место, в том числе 2 места для пассажиров с ограниченными возможностями и 8 мест для сервисной команды. Состав оборудован двумя кухнями и пятью туалетами. Также в поезде есть салон бизнес-класса, рассчитанный на 12 мест.

Конструкционная скорость электропоезда составляет 160 км/ч, однако на время испытаний его разгоняли до 176 км/ч. По словам Александра Самодурова, ехать при такой скорости было «достаточно комфортно». Уровень локализации при производстве поезда составил порядка 83%, почти все детали произведены в РФ. За тяговые компоненты отвечает Siemens. Цикл изготовления поезда – от создания колесных пар до сборки – составляет 90 дней. Стоимость состава представитель «Уральских локомотивов» не озвучил.

Напомним, о том, что «Группа Синара» рассматривает возможность участия в поставке подвижного состава и обновления путей общественного транспорта в Новосибирске к предстоящему МЧМ-2023 стало известно в июле текущего года, в ходе переговоров руководства группы и новосибирского губернатора Андрея Травникова. Власти региона рассматривали возможные варианты сотрудничества с «Группой Синара», в том числе приобретение техники в лизинг.

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