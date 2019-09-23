Минус в выручке, плюс в рентабельности – «Дядя Дёнер» подвел итоги полугодия

Новосибирская сеть стритфуда «Дядя Дёнер» подвела итоги полугодия. Партнер сети, компания «Юнисервис Капитал» представила не только динамику основных финансовых показателей, но и драйверы рынка общественного питания, их влияние на бизнес «Дядя Дёнера», а также положение на фондовом рынке.

По итогам первого полугодия выручка «Дяди Дёнера» составила 145,2 млн рублей, что на 13 млн меньше, чем год назад. В том числе – из-за закрывшихся точек на фудкортах в апреле этого года. При этом формат кафе за этот же период прирос на 8%.

Стритфуд-направление в 2019 году несколько отыграло падение 2018 года. В прошлом году оно потеряло 17,7% из-за снижения посещаемости и конкуренции со стороны федеральных сетей, таких как «Ростовская шаурма» и MGrill. Однако весной 2019 года ростовская сеть была закрыта на 80 дней по решению суда из-за массового отравления новосибирцев. В мае сеть снова заработала, но уже под новым названием, откуда было изъято слово «Ростовская».

Рентабельность по чистой прибыли в первом полугодии увеличилась на 9% и составила 13,1 млн рублей. По оценке «Юнисервиса», во втором полугодии можно ожидать дальнейшего роста рентабельности в связи с прекращением выплат по фудкортам.

Долговая нагрузка «Дяди Дёнера» остается на приемлемом уровне. Все обязательства компании покрываются активами, чистые активы на конец второго квартала 2019 г. составили 316 млн рублей. Средневзвешенная цена облигаций компании составляет 101,59% от номинала (60 млн рублей). Средний ежедневный объем торгов – 510 тыс. рублей.

Средства от облигационного займа «Дядя Дёнер» направил на покупку и дооснащение производственного цеха, закрытие сделки по покупке сети кафе на фудкортах у «Стейкбери», ребрендинг уличных павильонов и выкуп доли в кузбасской компании-партнере.

Основным драйвером роста компании в 2019 году стала собственная производственная площадка, которая позволяет обслуживать практически любые предприятия общественного питания. Оно обеспечило прирост розничной прибыли на уровне 2 млн рублей в месяц. В июне 2019 года выручка выросла на 13% в сравнении с июнем прошлого года.

Также в числе драйверов роста – наличие доставки у сети и публичная долговая программа.

Продолжается рост предпочтений к заказу еды онлайн. Это связано с нехваткой времени, скоростью доставки, относительно сниженной стоимостью и удобством заказа через мобильные приложения и агрегаторы с возможностью онлайн-оплаты.

Темпы роста популярности «Дядя Дёнер», согласно анализу поисковых запросов, не уступают крупнейшим игрокам рынка фастфуда. Для сравнения, динамика поисковых запросов KFC увеличилась за два года до 341%, Burger King – до 298%, «Дядя Дёнер» – до 216%, McDonald’s – до 153%.

На ближайшие два года компания планирует, во-первых, увеличить продажи франшизы (все заведения вне Новосибирской и Кемеровской областей работают по франчайзингу), во-вторых, расширить сеть кафе и, в третьих – увеличивать число клиентов производства и ассортимент выпускаемой продукции.

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