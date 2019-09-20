Павел Шутов опровергает, что Евгений Маслов является его партнером по бизнесу

Документы, которые предоставил «Континенту Сибирь» застройщик новосибирского ЖК Flora&Fauna, не подтверждают обвинений общественников в его адрес в связях с мэрией.

5 сентября представители общественных движений «Против транзита через Нижнюю Ельцовку» и «В защиту лесов» устроили пикет перед новосибирским театром «Глобус». Общественники предъявили претензии компании «Сибирские жилые кварталы» в «незаконном перезонировании» земельного участка по Дачному шоссе. При этом общественники утверждали, что соучредителем компании является Евгений Маслов, муж Маргариты Масловой, начальника правового департамента мэрии Новосибирска.

Согласно учредительным документам ООО «Сибирские жилые кварталы» стопроцентным владельцем этой организации является Павел Шутов. Данные базы Rusprofile свидетельствуют, что Шутов был единственным учредителем организации ещё по состоянию на август 2015 года и никаких сделок, меняющих структуру собственности, с тех пор не проводилось.

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