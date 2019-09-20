Во время своего визита в Новосибирск президент Сбербанка Герман Греф сообщил, что спустя год после подписания соглашения с НСО готов перейти на новый уровень взаимодействия — создать партнерство на системном уровне, включающее в себя тиражирование технологий банка на работу региона. И первые шаги были сделаны в ходе работы форума «Технопром».

В первый день работы «Технопрома» заместитель председателя Сибирского банка – управляющий Новосибирским отделением ПАО «Сбербанк» Игорь Безматерных подписал соглашение с исполняющим обязанности министра экономразвития региона Львом Решетниковым. Предметом соглашения стала совместная помощь во внешнеэкономической деятельности новосибирских компаний.

Для реализации и развития экспортного потенциала компании могут использовать различные современные информационные ресурсы – так называемые акселерационные программы. По словам Игоря Безматерных, программа поддержки включает в себя образовательный модуль, консалтинг, помощь в поиске зарубежных партнеров, логистическую поддержку и другие популярные у экспортеров сервисы, в том числе и проверку надежности потенциального партнера по бизнесу в 47 странах мира.

Во второй день работы форума Игорь Безматерных подписал еще одно соглашение – с генеральным директором Агентства инвестиционного развития НСО Александром Зыряновым. В рамках соглашения с АИР, Сбербанк будет принимать участие в развитии финансовых инструментов поддержки инвестиций и предпринимательства в Новосибирской области. На условиях государственного-частного и муниципально-частного партнерства банк совместно с Агентством будет работать с различными проектами, в том числе и в сфере социальной и экономической инфраструктуры. Также Сбербанк готов выступить в качестве эксперта по инвестиционным проектам и проектам с государственно-частным партнерством.

«Сотрудничество с банковским сообществом для привлечения финансирования в проекты — одно из важных направлений работы АИР. Эксперты Сбербанка будут давать предварительную оценку проектов по участию в льготных проектах кредитования, рекомендации по доработке проектов. Это поможет бизнесу более качественно готовить документацию, что повышает шансы на положительное решение по займу, – прокомментировал заключенное соглашение Александр Зырянов. – Мы планируем также информационный обмен: АИР расскажет клиентам Сбербанка о мерах федеральной и региональной государственной поддержки бизнеса, а Сбербанк, в свою очередь, представит возможности заемного финансирования для компаний, которые сопровождает АИР».

Также в рамках договора с АИР Сбербанк планирует участвовать в процессах внедрения бережливого производства и проектного управления в регионе. Это в том числе и проведение совместных с Агентством образовательных мероприятий, которые будут направлены на информирование о механизмах внедрения бережливого производства и проектного управления, а также привлечение к участию в Национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости».

«Сбербанк с удовольствием делится знаниями с партнерами банка по применению инструментов в проектной деятельности. Мы получаем положительную обратную связь об участии банка в проекте «Бережливая поликлиника», lean-проекте с МФЦ, обмене опытом с Западно-Сибирской железной дорогой и нацелены на плодотворное сотрудничество с Агентством инвестиционного развития», – добавил Игорь Безматерных.

Помимо заключенных соглашений, Сбербанк принял участие в работе двух площадок «Технопрома». Директор направления РГС компании SberCloud Артур Саркисов рассказал об «Умном городе» и проекте «Монитор мэра», а советник председателя Сибирского банка Ольга Назаренко поделилась опытом банка в процессах внедрения механизмов ГЧП в развитии здравоохранения и внедрении инноваций.

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