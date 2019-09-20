Управление ФСБ РФ по Новосибирской области сообщило о задержании особо крупной партии гашиша, которую перевозили члены ОПГ из Санкт-Петербурга. По данным следствия, наркотик предполагалось сбыть в Новосибирской области.

Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ, оперативники задержали двоих курьеров. «Следственным отделом УФСБ России по Новосибирской области в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по части 5 статьи 228.1 УК России. Организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также причастных к ним лиц», – говорится в сообщении.

Брикеты с гашишем, уточнили в УФСБ, находились в дверцах автомобиля. По данным оперативников, подозреваемые планировали наладить регулярный канал поставки наркотиков в Новосибирск.

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