К концу сентября «Ростелеком» планирует урегулировать дорожное движение на одной из самых загруженных улиц в центре Новосибирска – Нарымской. Об этом представитель компании сообщил в ходе работы форума «Технопром», где мэрия города активно обсуждает тему «Умного города».

Первым объектом, где была опробована автоматическая система управления дорожным движением (АСУДД) стала улица Станционная, где свой проект реализовала компания Softline. Накануне открытия «Технопрома» директор по развитию бизнеса в Сибири Softline Павел Баруткин сообщил, что данный опыт может быть масштабирован на другие жизненно важные магистрали города к открытию чемпионата по хоккею. В первую очередь Softline планировал сконцентрировать усилия на подъездах к мостам через Обь, а также гостевых маршрутах.

В ходе работы «Технопрома» другие компании тоже предложили городу интеллектуальные транспортные системы – среди них оказались «Ситроникс», ранее заключившая соглашение с мэрией Новосибирска, и «Ростелеком», который еще в работе над пилотной зоной на Станционной взял на себя инфраструктуру связи.

Улица Нарымская считается в Новосибирске одной из самых загруженных. По словам директора департамента прикладных проектов макрорегионального филиала «Сибирь» «Ростелекома» Сергея Перфильева, на семи перекрестках будет установлена система интеллектуального регулирования транспортными потоками. Запустить их компания планирует в конце месяца.

Стоимость проекта оператор не уточнил. Представитель Softline ранее указал стоимость АСУДД для оживленной магистрали, аналогичной Станционной или Бердскому шоссе, в 100 млн рублей без учета затрат на диспетчерские и линии связи.

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