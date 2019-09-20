30 километров федеральной автомобильной дороги «Иртыш» покроют цементобетоном

Строители ОАО «Новосибирскавтодор» с опережением графика ведут реконструкцию 30-километрового участка федеральной автомобильной дороги Р-254 «Иртыш».

Реконструкция автомобильной дороги на участке км 1392 — км 1422 считается важным проектом реконструкции транспортного узла федеральной магистрали, находящегося на территории Новосибирской области. Поэтому в качестве дорожного покрытия используется цементобетон. По оценкам экспертов, он менее подвержен колееобразованию, более прочен и устойчив к перепадам температур.

Полностью реконструкция 30-километрового участка автодороги по контракту будет завершена в 2020 году.

«Сейчас на объекте задействовано более 100 единиц спецтехники, в том числе автоматизированный высокопроизводительный немецкий бетоноукладчик Wirtgen, — рассказывает генеральный директор ОАО «Новосибирскавтодор» Юрий Бондаренко. – Такие машины используют при строительстве взлетно-посадочных полос. Профессиональные кадры компании и современная техника позволяют обеспечить высокое качество работ».

Уже на данную протяженность израсходовано более 22 тыс. кубометров цементобетона. Перед этим строители выполнили устройство дорожной одежды участка трассы общей толщиной более 1 метра.

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