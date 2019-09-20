В правительстве региона обсудят этнокультурные бренды России

В большом зале Правительства Новосибирской области 23 сентября начнется научно-практическая конференция «Профессиональные национальные традиционные коллективы как этнокультурный бренд России».

Это мероприятие, как и многие другие, пройдет в рамках празднования 75-летия Государственного академического Сибирского русского народного хора. В работе конференции примет участие первый заместитель губернатора Юрий Петухов.

Основная тема конференции — государственная культурная политика, роль и место национальных профессиональных коллективов в части сохранения развития и трансляции лучших художественных образов исторического культурного наследия. Также в ходе мероприятия будет обсуждаться гастрольная политика как инструмент усиления и укрепления гуманитарных связей единого культурного пространства России.

Организаторами выступают министерство культуры Новосибирской области, Сибирское отделение Российской академии наук, консерватория им. М. И. Глинки, концертно-театральный центр «Евразия».

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