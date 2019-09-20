С торгов продается имущество совладельца крупного в прошлом сибирского автодилера — красноярской ГК «Крепость» Евгения Кангуна, — вплоть до аппарата для приготовления коктейлей. Юристы полагают, что большая часть вещей все же сможет остаться у предпринимателя. А красноярский авторынок, по мнению экспертов, полностью восстановился после ухода компании.

Имущество Евгения Кангуна, который является совладельцем ГК «Крепость» и братом основателя группы компаний Александра Кангуна, выставлено на продажу. Всего на торги выставлено более 50 лотов, в состав которых входят пылесос, барная стойка, телевизоры, монитор, холодильная камера, детский стул, 11 диванов, столешницы, тумба и даже стремянка с елкой.

Среди самых дешевых и самых дорогих позиций — пульт от телевизора и колонки (по 100 рублей каждый), дорогостоящий аппарат для приготовления коктейлей (300 тыс. рублей), тепловой шкаф (280 тыс. рублей).

Заявки на участие в аукционе принимаются с 10 сентября, а сами торги назначены на 16 октября.

В то же время специалисты допускают, что большая часть имущества Евгения Кангуна может остаться в его собственности. «Личные вещи продаются с аукциона довольно плохо. Как правило, речь идет об аукционе по снижению цены, и если что-то уходит, то значительно дешевле рынка. Главное, что берут — это бытовую технику в хорошем состоянии. Если продать товар не удается, то он может остаться в собственности кредитора, но часто и последнему он не нужен, и тогда вещи остаются собственностью обанкротившегося лица. Таким образом, довольно часто человек остается собственником своих вещей. Кроме того, родственники банкрота могут выкупить значительно дешевле реальной стоимости эти лоты и вернуть ему. Не говоря о том, что при наличии грамотных юристов сделки по продаже имущества в дальнейшем могут быть опротестованы», — рассказал главный юрист ООО «Красноярский юридический центр» Евгений Грибачев.

Арбитражный суд Красноярского края признал Евгения Кангуна банкротом в феврале нынешнего года из-за задолженности по налогам в размере около 1 млн рублей. Ближайшее заседание по его делу назначено на 23 сентября. В последние годы Евгений Кангун уже не работал в ГК «Крепость» — после ухода из операционного управления дилерским центром Skoda в Красноярске он перешел на работу в Москву в ГК «Автоспеццентр» на позицию руководителя департамента коммерческого транспорта, а позднее на непродолжительный срок — в компанию «Фастар» в Новосибирске, занимаясь там развитием направления автомобилей с пробегом.

Брат Евгения — глава ГК «Крепость» Александр Кангун — был признан банкротом в декабре минувшего года. Сына последнего, Илью Кангуна, в январе суд также признал несостоятельным. ГК «Крепость» ранее являлась официальным дилером Toyota, Lexus, Volvo, Porsche, Bentley, Jaguar, Land Rover в Красноярском крае, а также Toyota, Mazda, KIA в Республике Хакасии. Кроме того, группа компаний являлась девелопером пятизвездочного отеля Marriott в Красноярске и осуществляла ряд других проектов. В апреле 2018 года «Крепость» утратила статус официального дилера Toyota и Lexus по инициативе ООО «Тойота Мотор». Позднее следователями СЧ СУ МУ МВД России «Красноярское» было возбуждено уголовное дело в отношении Александра Кангуна в связи с наличием клиентов, не получивших оплаченных ими автомобилей. Количество таких пострадавших оценивается в более чем 150 человек. На все имущество компании наложен арест.

Глава ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) Олег Мосеев отмечает, что рынок новых автомобилей в целом находится в сложном положении. «Я не готов говорить о локальных рынках, но в целом по стране ситуация неблагоприятная. Дохода практически нет, долговая нагрузка не снижается, банки не горят желанием кредитовать этот бизнес. В таких условиях новые случаи ухода с рынка, в том числе крупных игроков, я бы не исключал», — рассказывает эксперт.

Напомним, что, помимо «Крепости», ранее в Красноярском крае с рынка ушла группа автодилерских компаний Александра Панченко («Статус-Авто», «Престиж-Авто», «Премиум»), а также «Титан Моторс», «Викинг Моторс». По оценке генерального директора «СИАЛАВТО» (официальный дилер KIA, Renault в Красноярске) Сергея Нощика, уход отдельных дилеров не стал существенным ударом для рынка. «Особенных изменений рынок не почувствовал, произошло перераспределение в пользу других игроков. О кризисе отрасли вообще сложно говорить, если за последний год в регионе прирост продаж достиг 18%, в то время как в целом по стране мы видим скорее падение. Гораздо сильнее влияют на рынок другие факторы, такие как активизация «серых дилеров», которая наблюдается как раз последний год», — отметил он.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.