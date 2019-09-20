19 населенных пунктов Омской области обесточены из-за урагана

Энергетики продолжают восстанавливать энергоснабжение в районах Омской области после прошедшего накануне урагана. В Тюкалинском районе, где без света остались 13,5 тыс. человек, губернатор ввел режим ЧС.

Как сообщили в пресс-службе «Россети Сибирь», минувшей ночью из-за шквалистого ветра с порывами до 26 м/с вышли из строя линии электропередачи в Большереченском и Тарском районах области. Без света остались 19 населенных пунктов, сейчас энергоснабжение районов восстанавливается. Подразделения омского филиала «Россети Сибирь» переведены на особый режим работы, совместно с МЧС организован оперативный штаб.

По информации пресс-службы правительства Омской области, днем ранее, также из-за урагана, оборвавшего линии электропередачи, был введен режим ЧС на территории Тюкалинского района. Здесь без электричества остались в 14 населенных пунктов, где проживает 13, 5 тыс. человек. От электроснабжения было отключено 11 социально-значимых объектов, 3 котельные и 3 объекта водоснабжения.

Напомним, в минувший четверг в ГУ МЧС России по Новосибирской области также предупредили жителей региона о надвигающихся дождях, дожди, грозах, граде и шквалистом ветре. Пик непогоды, по данным МЧС, придется на пятницу, 20 сентября. «Синоптики сообщают, что порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду, местами возможно шквалистое усиление до 25-27 метров в секунду», — уточнили в ведомстве.

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