Почему строящийся красноярский ЖК Green Park может быть признан проблемным?

Строящийся красноярский ЖК Green Park может быть признан проблемным. Депутаты планируют изучить вопрос на специальном заседании, а наблюдатели ожидают, что список обманутых дольщиков в городе будет только расти.

Жилой комплекс Green Park может пополнить список проблемных объектов строительства в Красноярске. Дольщики проекта подготовили коллективное письмо с жалобой, что работы ведутся слишком медленно. Дом должны были ввести в эксплуатацию 30 апреля нынешнего года, однако ключей пока не получил ни один инвестор. Никаких уведомлений о переносе сроков сдачи застройщик не направлял, утверждается в письме. Их обращение обнародовал депутат городского Совета Красноярска Роман Крастелев.

Авторы обращения также заявляют, что работы ведутся только с июня по август, никаких заметных продвижений в строительстве не наблюдается, а на их запросы застройщик не отвечает. Поэтому заявители просят рассмотреть законность переноса сроков строительства, целевое расходование средств и целесообразность признания дома проблемным «с последующими правовыми последствиями».

В письме также сообщается, что застройщик имеет планы по достройке дополнительных этажей. Дольщики выражают опасение, что это повлечет изменение проекта и разрешения на строительство.

Согласно документации, размещенной на официальном портале Green Park, разрешение на строительство ЖК в микрорайоне Студгородок было получено в конце 2016 года. Застройщик — ООО «Грин парк», который ранее в подобных проектах не участвовал. Согласно последней версии проектной декларации, речь идет о 20-этажном жилом доме общей площадью почти 20 тыс. квадратных метров. По данным единой информационной системы жилищного строительства, 25 июля разрешение было продлено, и теперь оно действует до 31 декабря текущего года. Согласно профильному сервису sibdom.ru, готовность объекта оценивается в 99%, а стоимость квадратного метра в новостройке составляет 70–80 тыс. рублей.

В компании «Грин парк» категорически отказались давать какие-либо комментарии по теме и бросили трубку, не дослушав вопрос. В краевой службе строительного надзора и жилищного контроля «Континенту Сибирь» сообщили, что не относят этот объект к проблемным, поскольку «неисполнение застройщиком обязанности по передаче участнику долевого строительства объекта долевого строительства по зарегистрированному договору участия в долевом строительстве не превышает шести месяцев».

«Службой выдано положительное заключение о степени готовности проекта строительства», — добавили в ведомстве. Депутат городского Совета Красноярска Роман Крастелев рассказал, что в связи с обращением в ближайшее время пройдет внеочередное заседание действующей в муниципальном парламенте рабочей группы помощи обманутым дольщикам. «Пока на уровне разговоров с подписантами известно, что хоть объект и находится на завершающей стадии строительства, но деньги на его возведение кончились. Теперь застройщик якобы хочет построить еще два этажа, продать там площади и на вырученные деньги закончить стройку. Сама компания это отрицает. На заседании группы мы постараемся выяснить, как обстоят дела на самом деле», — поделился он.

Кроме того, Крастелев поделился собственной субъективной оценкой, согласно которой Красноярск входит в число лидеров страны по количеству обманутых дольщиков на душу населения. «Практически ни один дом у нас не вводится в первоначальные сроки. Проблемы возникают у каждого второго. А из тех проектов, которые были объявлены проблемными, до конца разрешения не нашел ни один. Предполагаю, что основная причина тут в попустительстве чиновников и слабости контроля. Конечно, немало случаев, когда добросовестные компании допускают затягивание по объективным причинам. Но излишне лояльное отношение в таких случаях стимулирует тех, кто изначально приходит на рынок с мутными целями», — полагает городской парламентарий.

Председатель правления Красноярской региональной организации участников долевого строительства «Реформа» Евгения Хрипля полагает, что вся отрасль находится в трудном положении, поэтому количество проблемных объектов будет увеличиваться. «По проекту Green Park явное отставание наблюдалось еще полтора года назад, поэтому нынешние проблемы нельзя назвать неожиданными. Рынок вообще находится в сложном положении из-за перехода на новые законодательные условия работы. В принципе, по всей стране те проекты, которые реализовывались по старым правилам, переживают не лучшие времена. В Красноярске таких, думаю, процентов 60. Было бы слишком смело утверждать, что все они сейчас находятся под ударом и рискуют превратиться в проблемные. Но с тем, что количество обманутых дольщиков будет расти, сегодня не спорит, наверное, никто», — заключила Хрипля.

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