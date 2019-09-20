Новосибирская область может стать экспертным центром катализаторов для предприятий нефтехимического комплекса и флагманом цифровой электроэнергетики. Проекты в этих сферах в минувшую среду были представлены рабочей группе по программе реиндустриализации региона.

Проекты, которые планируется реализовать в рамках реиндустриализации Новосибирской области до 2025 года, были представлены на прошедшем в ходе форума «Технопром–2019» заседании рабочей группы под председательством губернатора Андрея Травникова. Гендиректор АО «СКТБ «Катализатор» Виталий Хан презентовал проект расширения производства и создания в Новосибирске Национального центра инжиниринга и испытаний катализаторов (НЦИИК). Первая часть проекта, «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии», уже фактически завершена. Общий объем инвестиций в нее составил 900 млн рублей, из регионального бюджета была оказана поддержка в размере почти 134 млн рублей. Как пояснил Виталий Хан, КИТ был начат в 2017 году, и сейчас он находится «в высокой степени готовности». По словам бизнесмена, предприятие создало два продукта. Первый — термостабильный катализатор дегидрирования изобутана в изобутилен в кипящем слое. Второй — алюмотитановый катализатор для процесса Клауса. Также в рамках проекта был осуществлен апгрейд здания «Катализатора». В результате площадь здания составила 10,5 тыс. кв. метров, из которых порядка 2 тыс. кв. метров занимают лаборатории. Половина здания уже эксплуатируется, реконструкция второй половины практически завершена. По планам, полностью работа должна быть закончена к весне 2020 года, когда будет праздноваться 50-летний юбилей «Катализатора». «Весна-лето. Дайте еще пару месяцев на всякий случай. В России все-таки живем», — уточнил бизнесмен. По словам участвовавшего в заседании заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Сёмки, завершение первой части проекта в случае успешной реализации позволит предприятию в перспективе занять 50% российского рынка катализаторов.

Второй частью промышленного проекта станет создание в Новосибирске Национального центра инжиниринга и испытаний катализаторов. Авторами проекта выступают «Катализатор», Институт катализа СО РАН и НГУ. Ранее эту инициативу уже одобрили на инвестсовете в правительстве региона. Центр включит в себя пять пилотных установок для тестирования катализаторов. Эти установки, по словам Виталия Хана, существенно больше лабораторных, но в десятки раз меньше промышленных. Проверенные на них катализаторы затем будут загружать в реальные промышленные установки на НПЗ. «Поскольку в ходе испытаний загружаются конкурирующие между собой катализаторы, можно выбрать таким образом катализатор для каждой конкретной нефтеперерабатывающей установки и конкретного сырья. То есть в процессе производства уже будут загружены объективно лучшие катализаторы», — рассказал Виталий Хан. Отборные катализаторы, по его словам, позволят нефтеперерабатывающим заводам увеличить выпуск светлых продуктов. Рост выпуска светлых продуктов даже на 1% в масштабах страны, по данным бизнесмена, позволит увеличить объем выпускаемой продукции на 50 млрд рублей в год. Прирост доходов РФ за счет акциза и НДС составит 21 млрд рублей в год.

По словам Виталия Хана, идея создания такого центра не нова, однако новосибирские промышленники предложили «инновационный подход»: сделать центр исследования катализаторов максимально независимым от кого бы то ни было, и в первую очередь — от производителей катализаторов. Организационно-правовой формой центра будет акционерное общество, где никому из акционеров не будет принадлежать более 25% акций. Права акционеров и совета директоров будут при этом «максимально урезаны, насколько это позволяет корпоративное законодательство РФ». Эти полномочия будут переданы экспертному совету центра, в который войдут 12 человек. четыре представителя акционеров, четыре — от органов федеральной и региональной власти, и еще четыре будут избираться открытым голосованием на ежегодной конференции участников рынка катализаторов. Экспертный совет определяет кандидатуру исполнительного директора, и только он может поменять организационный регламент испытаний. «Никто не будет хозяином проекта, и это обеспечит объективность испытаний», — резюмировал Виталий Хан.

Предполагаемые инвестиции в проект составят 2 млрд рублей. Сейчас ведутся переговоры с городскими властями о выделении двух гектаров земли под НЦИИК на улице Плотинной в Советском районе. Зарегистрировано юридическое лицо, АО «НЦИИК». Учредителем выступает АО «СКТБ «Катализатор», размер уставного капитала составляет 500 млн рублей. «Плюс 1,5 млрд рублей — заявленные, но пока не размещенные акции», — добавил Виталий Хан. По словам бизнесмена, прошли переговоры об участии в проекте «Газпром нефти», и был подписан протокол о намерениях. Компания готова войти в проект, если будут найдены другие акционеры. Сейчас ведутся переговоры с «Лукойлом», кроме того, планируется совещание в Минэнерго РФ, на которое будут приглашены потенциальные интересанты проекта. «Также мы предпринимаем шаги для того, чтобы привлечь в проект иностранных инвесторов. Мы считаем, что это правильно — двери должны быть широко открыты, в том числе и для иностранных компаний. Нельзя прийти к ситуации, когда лучшая машина — это «Жигули». Это мы уже проходили», — пояснил Виталий Хан. По оценке одного из разработчиков программы реиндустриализации, директора Института экономики СО РАН Вячеслава Селиверстова, в будущем НЦИИК может перерасти в центр промышленного инжиниринга. «Мы настаиваем на том, что этот центр будет не только испытывать катализаторы. Важнейшей его функцией станет промышленный инжиниринг. Та сфера, где нам сейчас очень не хватает компетенций. Далее — переход на систему государственной сертификации на основе центра», — добавил Вячеслав Селиверстов.

Проект промышленного кластера «Цифровая энергетика» на заседании рабочей группы представлял исполнительный директор ассоциации «Специализированная организация промышленного кластера «Цифровая энергетика» Алексей Шибанов. Кластер, созданный в июле текущего года в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ», учредили шесть новосибирских предприятий: «Радио и микроэлектроника», «Энергетика. Микроэлектроника. Автоматика», «Болид», НПП «Микропроцессорные технологии», НПФ «Арс Терм» и НПФ «Ирбис». В состав участников «Цифровой энергетики» также входят четыре образовательных учреждения (четыре лаборатории сейчас работают в НГТУ и колледжах НСО), и, по словам Алексея Шибанова, сейчас прорабатывается вопрос о включении пятого. Кластер занимается созданием систем интеллектуального учета и управления энергией на уровне потребителей и распределительных сетей. «Конечный продукт — полноценный программный комплекс цифровых электрических сетей в распределительных сетях 0,4–110 кВт, а также магистральных сетях 220 кВт», — рассказал Алексей Шибанов.

В конце 2019 года предприятия кластера планируют выйти на общий объем выпускаемой продукции порядка 3 млрд рублей. Если эти планы будут реализованы, участники «Цифровой энергетики» готовы поднять объем выработки более чем в два раза. Как пояснил Алексей Шибанов, сейчас оформлено юридическое лицо в форме специализированной организации. Был разработан и передан заказчику первый пилотный проект, фрагмент цифровой РЭС, с перспективой развития от подстанции до сети. Также определено участие предприятий кластера в проекте «Умный город — наукоград Кольцово». В перспективе предприятия «Цифровой энергетики» готовятся к сотрудничеству с партнерами в Лаосе. По словам Алексея Шибанова, развитие кластера поможет региону занять новую нишу на рынке энергетики. «Новосибирская область зафиксирует свою новую промышленную ориентацию в плане цифровизации объектов энергетического комплекса», — заверил присутствующих исполнительный директор ассоциации.

Оба представленных проекта были одобрены рабочей группой.

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