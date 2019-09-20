СГК готовится к отопительному сезону

Предприятия Сибирской генерирующей компании, обслуживающие шесть регионов Сибири, подготовились к работе в осенне-зимний период.

Как сообщил технический директор СГК Олег Петров на совещании по вопросам готовности регионов Сибирского федерального округа к работе в осенне-зимний период, все объекты к зиме готовы. В четырех городах присутствия Сибирской генерирующей компании — на территории Красноярского края и Хакасии — отопление уже подается в социальные учреждения и жилой фонд. В других 13 городах главы муниципалитетов могут дать старт до конца следующей недели.

Запасы топлива на всех тепловых станциях вдвое выше нормы. На 27 тепловых станциях планировали отремонтировать 314 котлов и турбин. 224 единицы основного оборудования из этого списка полностью готовы к эксплуатации.

В 2019 году СГК в городах присутствия провела ремонт и реконструкцию тепловых сетей суммарной протяженностью более 114 км, вложив около 3 млрд рублей. Около 38 км сетей прошли капитальный ремонт, еще на 25 км коммуникаций СГК провела техперевооружение и реконструкцию, остальное — текущие ремонтные работы по итогам испытаний.

В ряде городов, таких как Кемерово, Красноярск и Абакан, где компания работает давно, наблюдается снижение повреждаемости и нештатных отключений во время осенне-зимнего периода. Там, где компания работает недавно — в Новосибирске, а также Черногорске и Рубцовске — ситуация остается сложной. Поэтому аварийный запас на предстоящий отопительный сезон вырос в среднем на 15 %.

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