Группа ЭПМ (входит в топ-10 мировых производителей углеграфитовой продукции) представлена в Новосибирской области «ЭПМ-Новосибирским электродным заводом». В прошлом году компания объявила о масштабной инвестиционной программе в 10 млрд рублей, часть инвестиций запланирована на Новосибирский электродный завод. Очередным этапом перевооружения стал ввод в эксплуатацию нового смесительного комплекса EIRICH.

Оборудование сошло с конвейера мирового лидера в производстве смесительных комплексов — компании EIRICH, штаб-квартира которой находится в немецком Хардхайме. Установка готовит массу для прессования премиальных электродов марки UHP, сокращая время смешивания сухих компонентов сырья, а также время подготовки состава. Это позволяет увеличить общую производительность участка пресса до 10 т в час, при этом заменив пять смесителей устаревшего типа. Стоимость комплекса составляет 320 млн рублей.

Группа ЭПМ — одна из ведущих российских компаний, специализирующаяся на выпуске углеграфитовой продукции для предприятий сталелитейной, алюминиевой, ферросплавной, кремниевой, химической и машиностроительной отраслей. Компания входит в число 10 крупнейших мировых производителей углеграфитовой продукции, поставляя ее более чем в 60 стран. В группу входят три крупнейших электродных завода: Новосибирский, Челябинский и Новочеркасский, а также ООО «Донкарб Графит» (площадки в Новочеркасске и Челябинске). Выручка «ЭПМ-Новэз», производящего 130 тыс. т продукции в год, за 2017 год составила 9,7 млрд рублей.

Как пояснил управляющий директор АО «ЭПМ-Новосибирский электродный завод» Алексей Спекторук, до конца года на заводе планируется запустить еще один такой же комплекс, на другом прессе. «Это определенный шаг по технологии: производительность, эффективность и качество работы новой установки в два раза выше предыдущих аналогов. На данном участке будет работать квалифицированный персонал. В конечном итоге все это отразится и на качестве конечного продукта — графитированных электродах», — пояснил Александр Спекторук. Приехавший на запуск комплекса на новосибирский завод президент фирмы EIRICH г-н Штефан Айрих (Stephan Eirich) признался, что это его первый визит в Сибирь. «Я приятно удивлен и обрадован природой этого края и гостеприимством живущих здесь людей. Для нас большая честь поставить сюда нашу технологию для расширения производства графитированных электродов», — обратился к участникам церемонии запуска установки представитель германского предприятия.

Запуск установки EIRICH стал частью инвестиционной программы Группы ЭПМ, в которую входит «ЭПМ-НовЭЗ». Объем инвестиций в «ЭПМ-Новосибирский электродный завод» в этом году составил 1 млрд руб. и столько же запланировано на 2020 год. По словам генерального директора Группы ЭПМ Виктора Нечуятова, ввод в эксплуатацию смесительного комплекса EIRICH на Новосибирском электродном заводе — один из ключевых инвестиционных проектов масштабной инвестиционной программы Группы ЭПМ, направленной на повышение качества графитированных электродов и повышения надежности их эксплуатации.

«В следующем году планируем серьезно заняться модернизацией механической обработки, переводом ее на более современные рельсы. В 2021 году, я надеюсь, сможет стартовать проект по модернизации обжига, там потребуются масштабные инвестиции», — рассказал топ-менеджер Группы ЭПМ.

Сегодня Новосибирский электродный завод поставляет катодные блоки алюминиевым компаниям, угольные электроды идут в основном на экспорт производителям кремния и ферросплавов. Как пояснил «Континенту Сибирь» Виктор Нечуятов, продукция предприятия отправляется в Европу, в Северную Америку, Южную Америку, на Ближний Восток. Также есть клиенты в Исландии, Малайзии и Австралии. Экспорт новосибирский завод развивает в двух направлениях: графитированные электроды, применяемые при выплавке стали в электродуговых печах, а также катоды, которые используются в электролизерах для выплавки алюминия. Оба продукта активно потребляются на мировом рынке.

«Речь идет не о завоевании рынка, а об укреплении позиций. В части развития продаж катодных блоков нам сейчас больше всего интересен Ближний Восток, где несколько лет назад начала активно развиваться алюминиевая промышленность. Потребители данного региона используют катодные блоки современного качества, и именно на новосибирском заводе мы будем развивать их производство», — рассказал Виктор Нечуятов. По его словам, завод вполне может в ближайшее время увеличить объемы производства катодов, при этом продукция будет соответствовать высоким технологическим требованиям иностранных заказчиков.

Виктор Нечуятов добавил, что мировой рынок катодов «достаточно сложный с точки зрения входа». «Мы стремимся стать премиальным производителем», — резюмировал глава Группы ЭПМ.

Готовность оказать поддержку заводу подтвердили участвовавшие в запуске установки представители властей региона. «Электродный завод — один из ведущих экспортеров на территории региона. Мы надеемся, что с запуском этого комплекса вырастет не только уровень технологии производства графитированных электродов, но и объемы продукции. Правительство региона готово оказать предприятию любую помощь по продвижению продукции на рынки», — сказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. Крупнейший в России электродный завод «ЭПМ-НовЭЗ» был введен в эксплуатацию летом 1974 года, свой 45-летний юбилей предприятие встретило с хорошими экономическими результатами. По оценке Виктора Нечуятова, за последние два года объемы продукции значительно выросли, и 2018 год стал для завода рекордным по финансовым показателям.

Одновременно предприятие укрепляет свою социальную базу, создавая условия для опытных рабочих и привлекая молодые кадры. В будущем Группа ЭПМ планирует на базе НГТУ создать кафедру, на которой будут готовить специалистов для работы на новосибирском заводе. «Завод прошел важную веху в первой половине 2017 года, возобновив производство графитированных электродов, которое было законсервировано в 2011 году. За счет этого завод вновь встроился в мировой рынок, в этом поможет комплекс, который мы запустили сегодня», — отметил Виктор Нечуятов.

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