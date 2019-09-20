В баре, в галерее, в библиотеке, в подвале, на рынке, в метро и даже в гараже — современное искусство в Новосибирске вышло на новый уровень. Горожане с удовольствием провели выходные, следуя маршруту фестиваля «48 часов Новосибирск»: игра-бродилка от одной локации к другой увлекла несколько тысяч человек.

С 13 по 15 сентября в Новосибирске прошел первый независимый децентрализованный фестиваль современного искусства «48 часов Новосибирск». Организаторами выступили Гёте-Институт в Новосибирске, центр культуры ЦК19 (бывший ГЦИИ, Городской центр изобразительных искусств) и берлинский фестиваль «48 часов Нойкельн». Главная цель фестиваля звучала весьма декларативно: «Мы хотим сделать искусство современных художников более видимым». Судя по всему, им это удалось: более 10 000 человек, по предварительным подсчетам, стали зрителями всевозможных перформансов, инсталляций и, конечно, многочисленных выставок. Всего на 48 часов в центре города открылись более 20 площадок, представляющих проекты более сотни художников из Новосибирска, Томска, Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга и Берлина.

Часть из авторов пригласили участвовать в тематической программе по итогам открытого опен-колла, который прошел еще в мае. Такие проекты должны были соответствовать теме «Новое настоящее», предложенной дирекцией фестиваля. Другую часть участников набрали независимые кураторы, занимавшиеся наполнением так называемых кураторских площадок. Третьей частью фестиваля стала независимая программа, в которую мог попасть почти кто угодно.

Открытие фестиваля «48 часов Новосибирск» состоялось в центре культуры ЦК19, где были представлены две главные тематические выставки — «Новое настоящее» и «Настоящее «Настоящее». Первая из них представляла собой сибирско-немецкий проект, предлагающий заново взглянуть на повседневность: как работает память, какие мы видим сны, какое место у природы в городе, какие отношения между нами, как происходит сегрегация и есть ли этим представлениям альтернативы.

Сразу после официального открытия началась работа и остальных фестивальных площадок. Публика с интересом перемещалась от одного пространства к другому, ориентируясь на фестивальную карту.

В кинотеатре им. Маяковского дуэт художников Надя и Тимо Кааби-Линке реализовали звуковую инсталляцию «Соло», в которой нашли отражение история советских кинофильмов и законы функционирования такого пространства, как кинотеатр. Вход в зрительный зал осуществлялся по одному, и публика провела немало времени в очереди, чтобы услышать таинственные звуки, на которые мы обычно не обращаем внимания при посещении кино.

Местом для творческих интервенций в дни фестиваля также стали и общественные пространства города. Барбара Кавенг совместно с перформерами театра «Синестетика» представила в переходе метро проект «Черное небо», посвященный проблемам лесных пожаров в Сибири. Художники Филипп Крикунов и Ерог Зайцве устроили свой арт-перформанс прямо в павильонах Центрального рынка, чем немало удивили проходящую мимо публику.

В кофейне «Питчи кофе» новосибирский художник Константин Скотников устроил сеансы портретирования, а куратор Алексей Грищенко собрал «все самое новое и неизданное» на выставке в собственном гараже недалеко от торгового центра «Аура». Знаменитые «Синие носы» на двое суток открыли в одном из подвалов в жилом доме на проспекте Димитрова музей-бар с налетом панк-шика, а живущая между Новосибирском и Москвой художница Маяна Насыбуллова привезла свою новую выставку «Назло Родине», которую показала в только что открывшейся галерее «Пост».

Программа фестиваля включала в себя не только выставки и арт-проекты, но и публичные мероприятия. Так, в лектории-баре «Поток» прошла дискуссия на тему культурной политики с участием начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анны Терешковой, а также с учредителями и участниками фестиваля «48 часов Новосибирск». Среди прочего поднималась тема, что может дать городу подобный фестиваль, и наоборот — что может дать город такому фестивалю. Самое время задать такие вопросы после первого, вполне себе успешного, опыта. Если фестиваль продолжится, то он, безусловно, всколыхнет независимую арт-сцену города, которая до этого момента больше таилась по углам и оставалась невидимой для широкой публики. Но будет ли художникам хватать всего 48 часов, чтобы заявить о себе, — большой вопрос, на который еще предстоит ответить.

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