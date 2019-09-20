Представители горно-металлургической отрасли всей России соберутся в Новосибирске

С 25 по 27 сентября в МВК «Новосибирск Экспоцентр» состоится II международная выставка-форум оборудования, технологий, материалов для горнодобывающей, горно-металлургической и генерирующей отраслей «Майнинг. Металлургия. Генерация 2019».

Выставка-форум «Майнинг. Металлургия. Генерация 2019» впервые соберет на одной бизнес-площадке представителей трех важнейших отраслей российской экономики, чтобы обсудить назревшие проблемы и пути их решения и представить лучшие технологии и оборудование. Организаторами мероприятия выступают выставочная компания «Центр Экспо» и компания «Бизнес Диалог» при поддержке Правительства РФ, аппарата Полномочного представителя Президента РФ в СФО и Правительства Новосибирской области.

«Экология» и «Цифровая экономика» — таковы приоритетные национальные проекты, они стали главными темами деловой программы. Представители компаний, федеральная и региональная власть, инвесторы и эксперты обсудят проблемы внедрения экологически чистых технологий, обеспечения промышленной безопасности, поддержки инноваций в горно-металлургической и угольной отраслях и целый ряд других.

Среди заявленных спикеров выставки-форума — генеральный директор «Сибирской генерирующей компании» Степан Солженицын, генеральный директор Somerset International Russia Дэвид Джованис, директор по поддержке экспорта металлургии АО «Российский экспортный центр» Алексей Куранчев, и. о. начальника департамента по недропользованию в СФО Федерального агентства по недропользованию Алексей Партолин, генеральный директор ЗАО «Гипроуголь» Петр Белокопытов.

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