В настоящее время Анвар Пириев знакомится с материалами уголовного дела. Об этом «Континенту Сибирь» сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Напомним, что Анвара Пириева подозревают в преступлениях против чужого имущества и угрозах.

Речь идет о корпоративном конфликте вокруг федеральной сети Traveler’s Coffee. Как ранее писал «Континент Сибирь», в 2014-2015 годы между партнерами Traveler’s Coffee Кристофером Тара-Брауном и Анваром Пириевым случилась серия конфликтов на почве дальнейшего развития компании, следствием которых стал ее раздел. Крупные зарубежные инвесторы, интересы которых на тот момент представлял Тара-Браун, оставили за собой компанию Traveler’s Coffee, а учредивший «Трэвелерс кофе Москва» Анвар Пириев вместо доли в общей компании получил несколько собственных кофеен в Новосибирске и право заниматься развитием франшизы, которую сам и выстраивал в Traveler’s Coffee.

Конфликт вокруг компании сопровождался и уходом с поста главы компании Кристофера Тара-Брауна — основатель сети был вынужден вернуться обратно в США, где находится по сей день.

Вместе с тем, уход Тара-Брауна и заключенный «мирный договор» не поспособствовал мирному урегулированию ситуации. Недовольства и претензии к работе друг у друга у сторон конфликта случились уже в первый год после раздела компании. Поэтому к началу второго года работы в новом формате начались судебные разбирательства, кто же является собственником названия сети. Новосибирская «Трэвелерс кофе», представляющая интересы кипрской компании Traveler’s Coffee International limited и зарубежных инвесторов считала, что бренд принадлежит ей. Анвар Пириев с этим утверждением был категорически не согласен.

Проигравшей стороной в итоге оказалась новосибирская компания «Трэвелерс кофе», доводы которой в начале конфликта для многих наблюдателей казались более весомыми и аргументированными. Решение Верховного суда появилось еще в начале ноября 2017 года. После этого Анвар Пириев разослал его всем франчайзи со словами: «Таким образом, процесс, оспаривающий право собственности на товарный знак Traveler’s Coffee, можно с уверенностью считать завершенным».

В конце 2018 года Анвар Пириев был задержан. Против него были заведены уголовные дела по ст. 163 УК РФ (вымогательство) и по ст. 167 УК РФ (уничтожение имущества). Анвара Пириева подозревают в причастности к поджогам «Академии кофе» на Морском проспекте в Новосибирске. Также Пириев подозревается в поджогах дачи и автомобиля еще одного бывшего топ-менеджера Traveler’s Coffee Сергея Михеева в ходе упомянутого выше острого корпоративного конфликта за право использования товарного знака сети.

Помимо Анвара Пириева к уголовной ответственности также привлекаются еще 6 фигурантов. Как пояснили в пресс-службе прокураторы Новосибирской области, в настоящее время следственные действия завершены, и Анвар Пириев знакомится с материалами уголовного дела.

«В прокуратуру области неоднократно поступали жалобы адвокатов Анвара Пириева о нарушениях уголовно-процессуального закона в ходе расследования уголовного дела. По результатам рассмотрения этих жалоб нарушений закона со стороны следователя не установлено», — добавили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

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