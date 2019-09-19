На проходящем в Новосибирске форуме «Технопром – 2019» власти региона заключили ряд соглашений, предусматривающих, в том числе, модернизацию производства АПК и развитие мобильных технологий в районах области.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, губернатор Андрей Травников подписал соглашения о сотрудничестве с Фондом инфраструктурных и образовательных программ, ПАО «Мегафон», ООО «Трансхимэкспорт», ООО «Система Мультипасс». Трехстороннее соглашение было также подписано властями региона, Советом ректоров высших учебных заведений региона и СО РАН.

Ряд договоренностей носит рамочный характер, однако результат отдельных соглашений жители области увидят уже в ближайшее время. К примеру, компания «Трансхимэкспорт» реализует инвестпроект по модернизации производственного комплекса АО «Купинский элеватор», расположенного в городе Купино. Проект включает строительство маслоэкстракционного завода производительностью до 500 т в сутки, а также ввод в эксплуатацию новых емкостей для хранения сельскохозяйственных культур. «Проект предполагает развитие такой перспективной отрасли растениеводства, как выращивание технических масличных культур, в частности рапса. Наши сельхозтоваропроизводители уже достаточно хорошо изучили рынок Юго-Восточной Азии, и рапс сегодня активно экспортируется в эти страны. Теперь есть предложение экспортировать продукт его переработки — масло», — цитирует главу региона пресс-служба.

Еще одно соглашение, с компанией «Мегафон», регламентирует установку и оборудование в 40 населенных пунктах Новосибирской области точек сотовой связи. Компания планирует с 2019 по 2021 год инвестировать в это более 4,5 млрд рублей. Кроме того, капитальные затраты будут направлены на запуск сети стандарта «Интернета вещей» (NB-IoT) в Новосибирске, запуск федерального центра обработки данных (ЦОДа), а также расширение территории покрытия уже действующих сетей 2G, 3G и LTE в области, включая отдаленные населенные пункты.

В рамках форума Андрей Травников также встретился с гостями и партнерами региона — Генеральным консулом Социалистической Республики Вьетнам в городе Екатеринбурге Нго Фыонг Нги и членами делегации Республики Беларусь во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Владимиром Семашко. Новосибирская область и Беларусь продолжат сотрудничество в сфере промышленного производства и торговли, агропрома, транспорта, образования, здравоохранения, молодежной политики, информационных технологий, культуры, туризма.

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