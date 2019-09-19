В России может быть подготовлен законопроект о единых инструментах развития территорий

О появлении федерального закона о единых инструментах развития территорий на третьем заседании Всероссийского съезда представителей преференциальных территорий в рамках форума «Технопром» сообщил директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко. Появление нового законопроекта может быть связано с тем, что если инструментов поддержки бизнеса и науки будет слишком много, результат их работы будет скорее негативным.

«Сегодня у бизнеса, да и для ученых, при вопросе о том, что такое преференциальная территория, – высказался в ходе форума «Технопром» директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко. – Наверняка у бизнеса, да и у ученых, в голове некая каша – что такое преференциальная территория. ТОРы, моногорода, технопарки, индустриальные парки, фонд Сколково, научно-технические долины. Коллеги, не кажется, что этого слишком много?»

Такой подход по его мнению, зачастую обнуляет все преимущества и дезориентирует, куда идти, где выгоднее и получается, что ученый или бизнесмен должен потратить огромное количество времени, чтобы понять, куда пойти – в особую экономическую зону, ТОР или технопарк. Хотя преференциальные меры во многом схожи.

«На пресс-завтраке с губернатором я уже высказал свою точку зрения – продолжил Андрей Шпиленко. – Представьте себе автомат: если он собрал, рожок пристегнут, патроны заряжены, вы просто берете его – и можете стрелять. А если спусковой механизм лежит в одном месте, рожок в другом, пружина в третьем – вам остается только стоять и переводить взгляд с одного предмета на другой. Сейчас все это разнообразие территорий и парков – и есть такой разобранный автомат».

По его словам, президент Российской Федерации уже дал поручение разработать Федеральный закон о единых инструментах развития территорий. «Уже в самое ближайшее время мы станем свидетелями появления закона, который если не уравняет преференциальные территории, то как минимум наведет в них порядок».

Речь, подчеркнул он, не идет о том, чтобы оставить один тип развития территорий, подогнав под него все остальные. Следует учесть и специфику различных отраслей, и региональные факторы, и налоговые преференции и многое другое. В целом, считает Андрей Шпиленко, нечто похожее уже существовало в Советском Союзе в виде территориально индустриальных комплексов, которые сейчас обычно называют кластерами. «Все парки и зоны на самом деле не конкуренты, это детали одного механизма, которые могут и должны работать сообща», – подытожил он.

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