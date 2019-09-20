Компания Fit Service продолжает наращивать число франчайзинговых станций. В августе она открыла девять новых СТО. Сервис в Севастополе стал для компании юбилейным 200-ым, а город Пятигорск — 100-ым населенным пунктом на карте Fit Service. Однако параллельно компания расторгла договора с рядом партнеров.

«Открыв сервис в Воронеже, мы стали присутствовать во всех городах-миллионниках РФ. В итоге к 1 сентября 2019 года в сети Fit Service работало 203 автосервиса в 101 населенном пункте России и Казахстана», — пояснил глава компании Данил Соловьев. По его словам, в августе были закрыты две станции — одна в Кемерове и одна в Уссурийске.

«При росте сети очень важно сохранять уровень качества и сервиса, поэтому мы расторгаем договоры с теми, кто не хочет и не может работать по единым стандартам. В этом году уже расторгли семь договоров по таким причинам. Не все, к сожалению, могут соответствовать новым требованиям к партнерам и по своей инициативе принимают решение о выходе из сети. Искренне надеюсь, что их решение работать вне сети принесет рост их бизнесу и пользу», — отметил Соловьев. Его слова приводятся в информационном сообщении компании.

По собственным данным компании совокупная выручка сети за август составила 270 663 992,5 рублей, что на 44% больше аналогичного периода прошлого года. В 2013 году выручка за целый год была 220 млн рублей, то есть за шесть лет компания выросла более чем в 10 раз. При этом, средний чек клиента (ARPU) составил 5308 рублей.

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