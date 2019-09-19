На прошедшем в минувшую среду в рамках форума «Технопром – 2019» заседании рабочей группы по реиндустриализации Новосибирской области ее участники одобрили два проекта – создание Национального центра инжиниринга и испытаний катализаторов (НЦИИК) и промышленного кластера «Цифровая энергетика».

Заседание рабочей группы по реиндустриализации, которое возглавил губернатор Андрей Травников, проходило с участием представителей правительства Новосибирской области, специалистов федеральных ведомств и руководителей предприятий. Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов – совместный проект АО «СКТБ «Катализатор», института катализа СО РАН и НГУ. Как пояснил представлявший проект генеральный директор «Катализатора» Виталий Хан, аналогов подобных центров нет не только в России, но, с учетом его универсальности, и в мире. Суть проекта – создание парка пилотных установок, на которых будут тестироваться катализаторы, используемые для увеличения выпуска светлых продуктов при нефтепереработке, перед их загрузкой в реальные промышленные установки. Общий объем инвестиций в проект составят 2 млрд рублей, предполагаемый эффект от центра для российской нефтеперерабатывающей отрасли – прирост продукции на сумму от 50 млрд рублей.

Второй проект – промышленный кластер «Цифровая энергетика» — представлял исполнительный директор ассоциации «Специализированная организация промышленного кластера «Цифровая энергетика» Алексей Шибанов. Напомним, кластер, создали и зарегистрировали 6 новосибирских компаний, позволит производить комплексные продукты для цифровизации электрических сетей, а к 2025 году позволит втрое увеличить объемы производства, до 15 млрд рублей в год. По словам Алексея Шибанова, разработки предприятий, по планам, должны помочь снизить перерывы в энергоснабжении на 5%. Однако в ходе работы было зафиксировано снижение этого показателя фактически на 50%, а снижение аварийности на объектах энергетики – на 20%.

Оба проекта рабочей группой под председательством главы региона Андрея Травникова в итоге были одобрены. Кроме того, заместитель губернатора Сергей Сёмка отчитался о результатах исполнения плана реиндустриализации Новосибирской области до 2025 года. Результаты с предложенными поправками также получили одобрение участников рабочей группы.

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