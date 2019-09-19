Инициаторы проекта промышленного кластера по глубокой переработке алюминия «13 элемент» отказались от его реализации. Об этом стало известно на прошедшем в минувшую среду заседании рабочей группы по реиндустриализации Новосибирской области.

О прекращении работы над проектом промышленного парка «13 элемент» на заседании рабочей группы, прошедшем в рамках форума «Технопром — 2019», сообщил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка. Причины такого решения инициаторов кластера он не озвучил. Формально проект считается приостановленным. Напомним, создание промышленного кластера по глубокой переработке алюминия «13 элемент» являлось одним из флагманских проектов программы реиндустриализации Новосибирской области до 2025 года. Инициаторами создания кластера выступали ООО «Стиллайн», ООО «Август Ин», ОАО «Тяжстанкогидропресс» и ФГУП ПО «Север». Ранее предполагалось, что создание производства по глубокой переработке алюминия обойдется в 4,55 млрд рублей. Предприятия кластера должны были специализироваться на нанесении на изделия из алюминия гальванических покрытий. Планировалось, что первая партия изделий сойдет с конвейеров «13 элемента» в 2018 – 2020 годах.

Кроме того, по словам Сергея Сёмки, от реализации еще одного проекта в рамках программы реиндустриализации отказались одни из создателей кластера высокотехнологичной медицины — НИИТО имени Цивьяна. Руководство медучреждение сообщило властям региона, что не будет строить Центр спортивной медицины и Центр реабилитации детей с ограниченными возможностями «в связи с отсутствием свободных площадей и дополнительного финансирования реализация проектов на территории учреждения». Замгубернатора отметил, что НИИТО продолжает при этом принимать активное участие в оказании медицинской помощи, в том числе спортсменам и детям.

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