В минувшую среду компания «Ангиолайн» открыла на площадке Биотехнопарка в наукограде Кольцово новый производственный комплекс по выпуску инновационной продукции в сфере кардиохирургии. Инвестиции в производство составили 500 млн рублей.

Как рассказал на прошедшем накануне в рамках форума «Технопром – 2019» заседании рабочей группы по реиндустриализации Новосибирской области губернатор Андрей Травников, компания «Ангиолайн» в прошлом году локализовала производство диагностических и проводниковых катетеров, а также коронарных проводников, заняв четверть российского рынка. «Новая производственная площадка позволит более, чем в два раза увеличить объемы производства, а по некоторым номенклатурам – в 4-5 раз. Кроме того, на ней будут осваиваться новые отечественные изделия, которые ранее наша медицина экспортировала», — пояснил глава региона. По словам заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Сёмки, из регионального бюджета проекту была оказана поддержка в размере 14 млн рублей.

Новый научно-исследовательский и производственный центр «Ангиолайна» занимает 9,5 тыс. кв. м. К выходу новой производственной площадки на заявленную производственную мощность будет создано 150 новых рабочих мест. Компания «Ангиолайн» основана в 2007 году, практически сразу стала резидентом Технопарка в новосибирском Академгородке. Продуктовая линейка компании включает 20 медицинских изделий – инструменты для ангиопластики и стентирования, а также шовные материалы.

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