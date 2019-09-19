В Толмачево, одном из крупнейших аэропортов Сибирского федерального округа, запустили в эксплуатацию новую многопозиционную систему наблюдения (МПСН) «Альманах».

Новая система наблюдения является еще одним шагом в череде мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению комплекса средств управления воздушным движением.

Система «Альманах» состоит из 23 приемно-передающих станций. В комплекте также 20 мобильных радиомаяков «Гном» для осуществления контроля и управления наземного передвижения спецтранспорта. Многопозиционная система позволяет вести наблюдение в аэродромной зоне (до 130 километров) и во всех режимах, используемых сегодня в гражданской авиации, полностью соответствует всем международным требованиям ИКАО, EUROCAE, RTCA, в том числе к надежности и долговечности оборудования. Предполагается, что «Альманах» может стать хорошим подспорьем диспетчерам в обеспечении безопасных взлетно-посадочных операций: наблюдение за воздушным и наземным движением в области аэродрома осуществляется в режиме реального времени с вероятностью обнаружения объектов до 0,99.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что «Альманах» — первая российская цифровая система такого уровня, получившая положительную оценку специалистов, которая успешно эксплуатируется в двух крупнейших аэропортах Кубы и станет основной системой наблюдения за полетами в России.

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