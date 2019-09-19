Проект «Академгородок 2.0» получил высокие оценки экспертов на «Технопроме-2019»

Участники международного форума «Технопром-2019» отметили реализацию проекта «Академгородок 2.0» как важное условие социально-экономического прогресса всего региона.

Напомним, что основная цель проекта «Академгородок 2.0», реализуемого в Новосибирской области, — эффективное использование научно-исследовательских возможностей территории с высокой концентрацией исследований и разработок, развитие инновационного бизнеса и высокотехнологической промышленности.

Замминистра науки и инновационной политики Алексей Фурсов в ходе доклада на форуме «Технопром-2019» о проекте «Академгородок 2.0» и шагах его реализации сообщил, что уже сформировано более 20 проектов в данном направлении, предусмотрены серьезные меры по развитию научной, социальной и транспортной инфраструктуры.

Обсуждали вопросы наработок этого проекта и участники Всероссийского съезда преференциальных территорий. Темой их дискуссий стала реализация проектов по созданию научно-образовательных центров, распределенных межвузовских кампусов и других территорий, предназначенных для интенсивного взаимного развития науки, образования и высокотехнологического бизнеса. По их мнению, такая работа может выступать моделью развития сильного нестоличного научного центра страны в новом формате.

В свою очередь губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил важность дальнейшей реализации проекта на пленарном заседании форума «Технопром-2019».

«Академгородок 2.0» в Новосибирской области является примером успешного развития с точки зрения науки, инноваций и в целом с точки зрения территории, где люди умеют договариваться друг с другом», — подчеркнул директор департамента инноваций и перспективных исследований Министерства образования и науки Российской Федерации Вадим Медведев.

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