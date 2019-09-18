Пивоваренная Компания «Балтика» продемонстрировала губернатору Новосибирской области Андрею Травникову новый современный комплекс биологических очистных сооружений с многоступенчатой системой очистки сточных вод.

Биогаз, который образуется на этом этапе, компания планирует использовать как альтернативный источник энергии на котельной завода, что сократит потребление природного газа. Мощность комплекса будет рассчитана на весь объем образующейся на производстве сточной воды. Сейчас стоки завода проходят первый этап очистки на территории предприятия и затем направляются на городские очистные сооружения. Появление собственного комплекса позволит заводу значительно снизить нагрузку на муниципальные системы.

«В Новосибирской области сложилась мощная отрасль пищевой промышленности, — подчеркнул губернатор после церемонии открытия комплекса. — И уже стало хорошей традицией каждые полгода запускать очередной экологический проект новосибирской индустрии».

Напомним, что национальный проект «Экология» поддерживает инициативу предприятий, желающих внести свой вклад в решение важных социальных и экологических проблем — загрязнения природных ресурсов, неэффективности утилизации мусора, негативного техногенного влияния на окружающую среду.

В строительство объекта биологических очистных сооружений компания «Балтика» вложила более 500 млн рублей.

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