На обсуждении новых НОЦ на «Технопроме» мэр Новосибирска предложил воздержаться от приватизации инфраструктуры

18 сентября в ходе работы «Технопрома» прошло заседание рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Образование и наука», главой которого является губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Темой обсуждения была выбрана одна из самых востребованных на сегодняшний день – создание научно-образовательных центров (НОЦ) международного уровня. В совещании приняли участие главы региональных министерств образования и науки, а также руководители уже работающих НОЦ и авторы проектов новых.

На сегодня в России работает 5 НОЦ, в 2020-22 годах планируется открывать еще по столько же ежегодно. «Многие регионы считают, что на их территории должен быть не один НОЦ, а больше. Новосибирская область входит в их число. Мы видим, что в регионе необходимо создать как минимум два НОЦ – мультидисциплинарный и медицинский», – прокомментировал Андрей Травников. Чаще всего, по его словам, трудности возникают по вопросам критериев отбора новых заявок, оценок целесообразности проектов, а также управляющих структур будущих НОЦ.

Председатель СО РАН Валентин Пармон обратил внимание на то, что российские законы не поддерживают перетекание средств при финансировании различных направлений работы НОЦ, что мешает использованию для этой цели различных грантов. Андрей Травников согласился с тем, что на одни гранты НОЦ международного класса нельзя построить и порекомендовал работать с другими источниками финансирования, в том числе внебюджетными – с учетом того, что поступление бюджетных денег обычно начинается только на следующий после открытия центра год.

Директор департамента Счетной палаты РФ Светлана Меркушина отметила, что некоторые детали программы НОЦ, которая стартовала в этом году, еще нуждаются в корректировке. Она предложила актуализировать участие федеральных и региональных проектов, их вклад в работу будущего НОЦ. Также она согласилась с тем, что сейчас основную роль в финансировании проектов играют внебюджетные источники, но при этом механизмы их привлечения до сих пор четко не прописаны.

Во время обсуждения вопросов финансирования НОЦ слово взял мэр Новосибирска Анатолий Локоть. «Хочу заострить внимание комиссии на условия проживания тех, кто будет эти структуры строить и обеспечивать их работу. К сожалению, никто из выступающих этой темы не затронул, хотя проблемы в ней есть», — пояснил мэр города. Современное состояние жизненно важной инфраструктуры Академгородка мэр охарактеризовал как «застрявшее в переходном процессе» между социализмом и капитализмом.

В качестве возможного решения Анатолий Локоть предложил отказаться от приватизации отрасли. «Я знаю, что и такой вариант допускается и считаю его неправильным – если дезинтегрировать единые процессы, мы уже не сможем собрать вместе нужные средства. Я предлагаю передать госсобственность в муниципальное или областное управление Да, есть проблемы, у многих накоплен большой долг, но мы все подсчитали. Я уже отвечал на вопрос минобразования, готовы ли мы принять это бремя на себя и сейчас могу повторить: да, готовы».

По итогам встречи Андрей Травников предложил рекомендовать Совету НОЦ при рассмотрении проектов учитывать степень коллаборации с другими нацпроектами. Кроме этого он призвал учитывать, что «Несмотря на то, что мои коллеги-губернаторы играют очень значительную роль в создании и продвижении НОЦ, такие проекты – это не дело региона, это дело всей страны».

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.