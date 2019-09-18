Депутаты горсовета обсудили социальные проблемы Новосибирска

17 сентября прошло заседание постоянной комиссии Совета депутатов по социальной политике и образованию. Депутаты обсудили самые острые вопросы социальной сферы Новосибирска, в том числе проблему жилья для сирот, доступность среды для маломобильных граждан, а также безопасность образовательных учреждений Новосибирска.

Квартиры для детей-сирот

По-прежнему проблемным для города остается вопрос с обеспечением жильем выпускников детских домов. На прошедшем заседании были названы главные причины неблагоприятной ситуации и намечены пути решения вопроса со строительством квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Отметим, что финансирование данного проекта осуществляется за счет средств федерального и областного бюджета. На эти цели в 2019 году выделено свыше 51,5 млн рублей.

«Также сегодня мы формируем техническое задание на 2020 год, по которому выйдем на строительство 70 квартир с использованием средств федерального бюджета. Пока речь идет о 100 млн рублей, — отметил начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев. — Кроме строительства жилья для сирот, с начала нового года будет решаться вопрос о строительстве квартир для расселения жителей аварийного жилья».

Сложности с жильем для выпускников детских домов имеют ряд объективных причин, считают в мэрии. Согласно закону, площадь предоставляемого жилья в новостройке должна быть не менее 30 кв. метров. При этом квартиры рассматривались только в новых домах, сданных в текущем году. Все это значительно ограничивает выбор и тормозит решение проблемы с жильем для сирот.

Не меньше сложностей с приобретением квартир и на вторичном рынке жилья. В этом случае продавец должен внести порядка 120 тысяч рублей для обеспечения сделки. Однако не все собственники квартир готовы идти на эти условия. В результате из 41 аукциона, организованного мэрией в этом году, выйти на сделку купли-продажи жилья для сирот удалось только в восьми случаях.

Ввиду обозначенных проблем комиссия депутатов приняла решение поставить на особый контроль выполнение программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Новосибирске.

Доступность городской среды

На прошедшем заседании депутаты обсудили еще одну больную для Новосибирска тему — создание условий для маломобильных жителей. С 2016 по 2030 год в городе реализуется «дорожная карта», включающая план мероприятий по повышению доступности социальных объектов и услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья. Среди них — обеспечение учреждений, общественного транспорта и улиц вспомогательными средствами для инвалидов, а также развитие службы социального такси.

«На территории Новосибирска все учреждения социального обслуживания населения оборудованы пандусами. В 2019 году продолжается реконструкция реабилитационного центра по адресу: проспект Дзержинского, 21, которая позволит увеличить число обслуживаемых лиц и сделать центр более доступным для маломобильных граждан. Также готовится к открытию после реконструкции Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Олеся», — рассказала начальник управления социальной поддержки населения мэрии Марина Хрячкова.

Однако в большинстве случаев городская среда и учреждения до сих пор остаются слабо доступными для инвалидов. Согласно официальным данным, в настоящее время в сфере образования доступны для маломобильных граждан 45,7% учреждений, в сфере культуры — 37%. Из спортивных объектов удобны для инвалидов лишь 30%. На муниципальном транспорте из 1082 единиц наземного пассажирского транспорта низкий пол имеют 181, аудиоинформаторами оборудованы 952, «бегущей строкой» — 224. По обращению общества инвалидов проводится оснащение светофоров звуковыми устройствами. 120 специалистов Новосибирского метрополитена обучены помощи маломобильным гражданам.

Безопасность в школах и детских садах

Одной из острых тем, рассмотренных на заседании постоянной комиссии Совета депутатов по социальной политике и образованию, стала тема безопасности муниципальных школ и детских садов.

«В период проверки учреждений накануне нового учебного года было зафиксировано 140 нарушений правил пожарной безопасности. Большая часть нарушений уже устранена. Остаются нерешенными вопросы с неисправностью систем оповещения о пожаре. Дело в том, что значительная часть действующих систем автоматики давно изношена. Держим решение вопроса на контроле», — доложил на комиссии начальник отдела контроля организации и ресурсного обеспечения департамента образования мэрии города Новосибирска Роман Попов.

Обеспечение охраны и безопасности муниципальных детских учреждений в Новосибирске, как следует из доклада, подготовленного департаментом, сегодня осуществляют 47 лицензированных охранных предприятий, оплачиваемых из городского бюджета. Так, для охраны школ в бюджете на 2020 год предусмотрено 70,3 млн рублей. По мнению председателя постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию Николая Тямина, этих средств недостаточно. Вопросы вызывает и наличие лицензий у отдельных охранников ЧОП, работающих в муниципальных образовательных учреждениях.

«Мы, депутаты, часто бываем в школах и видим, кто их охраняет. Больше всего беспокоит отсутствие у охранников лицензии. Также ставим вопрос о том, чтобы тревожная кнопка была переносная. Тогда охранник, будучи в любой точке и увидев правонарушение, мог бы сразу нажать кнопку, находящуюся у него в кармане. Для таких мер, конечно, нужны дополнительные затраты», — отметил Николай Тямин.

Подняли на заседании депутаты и вопрос о контроле сохранности ограждений, а также о ситуации с гаражами вблизи образовательных учреждений.

Проверки хозяйственной деятельности

Согласно своим полномочиям, депутаты Совета депутатов города Новосибирска готовят предложения по поручениям в план работы Контрольно-счетной палаты Новосибирской области о проведении проверки двух муниципальных учреждений — комплексных центров социального обслуживания населения в Первомайском и Кировском районах.

«Это плановая работа, обращение готовится не из-за каких-то выявленных нарушений. Не чаще одного раза в четыре года Контрольно-счетная палата должна проверять эффективность деятельность муниципальных учреждений. Из 17 учреждений у нас осталось проверить только два, — пояснил Николай Тямин. — Кроме того, по итогам работы Контрольно-счетной палаты хотим оценить эффективность деятельности образовательных учреждений, где есть центры спортивной подготовки. На данный момент все эти центры находятся в ведомстве департамента образования мэрии Новосибирска».

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