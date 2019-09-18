МТС сообщает о завершении очередного этапа модернизации сети 4G в Омской области, которая позволила увеличить среднюю скорость мобильного интернета более чем в полтора раза.

Увеличить скорость мобильного интернета специалистам МТС удалось благодаря перераспределению частот на более востребованные стандарты связи. Донором для LTE стала голосовая связь 2G – также большую часть разговорного трафика из этой сети перевели в стандарт 3G. И результат уже заметен – на территории 27 районов области скорость мобильного соединения заметно выросла, в т.ч. в малых населенных пунктах. На этих территориях базовые станции работают в основном на частоте 1800 Гц, куда и были перераспределены мощности голосовой сети. Также был улучшен сигнал внутри зданий и в местах плотной застройки.

«Благодаря «расширенной полосе» нашим омским абонентам стало «свободнее» в сети. Несмотря на то, что оптимизация частот завершилась совсем недавно, пользователи уже оценили скорости. В среднем еженедельный трафик вырос на 5% и имеет тренд к дальнейшему увеличению. В целом объем данных, переданных омичами через сети МТС, за год вырос в 1,4 раза, а трафик в сетях 4G увеличился на две трети», – отметил технический директор филиала МТС в Омской области Олег Мякишев.

Модернизации подверглись также базовые станции, работающие на частоте 2600 Гц в Омске, Калачинске и Исилькуле. Оператор активировал технологию, которая позволяет также увеличить скорости передачи данных 4G, благодаря более гибкому подходу к использованию частотного спектра. В результате скорость в этих городах выросла в среднем на 60% и достигает отметки в 120 Мбит/с.

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